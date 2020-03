Del saken





11.000 nordmenn skiller seg hvert år, og en stor del av denne gruppen skiller seg på grunn av utroskap. Det vil si at en million nordmenn har skilt seg helt siden 1967, og tallene ser ikke ut til å endre seg.

Utroskap er bare en av faktorene som utløser skilsmisse

Nyere undersøkelser har også tilbakevist myten om at menn er oftere utro enn kvinner. Kvinner er faktisk mer utro enn menn og bryter oftere reglene som gjelder i et forhold. I en tid der kvinnefrigjøring står sterkt, er vi kvinner ikke like forpliktet til å holde oss til en mann av gangen, og hjelpemidler som sosiale medier og dating-apper bidrar til at terskelen for utroskap er lav. Det er likevel ulike årsaker til hvorfor kvinner og menn er utro, og disse ulikhetene er interessante for oss som er interessert i relasjonen mellom mennesker. Mange samlivseksperter råder den som bryter tilliten til sin partner å fortelle sin partner om utroskapen, men det finnes også mange råd der ute om å tie om utroskapen.

Hvorfor er menn utro, hvorfor er kvinner utro

Kvinner og menn har ulike behov, og har derfor ulike ting de reagerer på når partneren velger å innlede et emosjonelt eller seksuelt forhold til en annen. Når vi studerer forskjellen mellom kvinner og menn, får vi også innsikt i hvor grensene ligger og hva de legger i ordet «utro».

Menn blir for eksempel mest sjalu på seksuell utroskap, mens kvinner blir mest sjalu på emosjonell utroskap som fører til at partneren får romantiske følelser for en annen kvinne.

Forklaringen på hvorfor kvinner blir mest sjalu på emosjonell utroskap, kan vi finne i evolusjonspsykologien. Biologisk sett er kvinner og menn ulike og årsakene til at vi reagerer ulikt på utroskap bunner i vårt biologiske system.

Før i tiden trengte kvinnen mannen for å forsørge og beskytte familien. Dersom mannen da innledet et romantisk og emosjonelt forhold til en annen kvinne, var også risikoen stor for at han fikk en annen familie og forlot sin nåværende. Dette satt kvinnen i en vanskelig posisjon som aleneforsørger. I mange kulturer er det i dag fortsatt veldig tabubelagt å være alenemamma. Det er ikke bare økonomisk belastende, men også ydmykende og fysisk tungt å ha aleneansvaret for barn.

Norge som et av de mest likestilte land i verden har både fedrekvoten og andre lovreguleringer som direkte gjø menn ansvarlige for å stille opp for sine barn. Vi har også ordninger og ytelser som muliggjør kvinnens evne til å oppdra et barn alene dersom far ikke stiller opp. Så dersom en mann nå forlater sin kvinne, kan kvinnen klare seg på alle måter med barn og hus. Hun trenger derfor ikke å være i et samliv helt ukritisk.

Kvinner er for eksempel utro for spenningens skyld.

En del av disse kvinnene er utro med gamle flammer for å føle seg ung igjen. På den andre siden har du de kvinnene som føler seg ensomme og som oppsøker andre menn som deler interessene hennes. Denne type utroskap handler om å fylle tomrom, noe både menn og kvinner kan oppleve etter mange års samliv. Et ekteskap med mye konflikter kan utvikle seg til å ligne mer som bofelleskap enn samboerskap. Likevel er et ekteskap med krangling mer lidenskapelig og derfor er de som krangler mindre utro.

Kan utroskap forvares?

Det er en del forskning som forsvarer den som er utro, og problematiserer mangelen på tilknytning og omsorg for partneren. Ikke bare forskning, men vi kan også lese oss kloke på diskusjonsforum som for eksempel kvinneguiden.no. Der er det flere hundre sider om nordmenn som deler sine mest sårbare innlegg om utroskap og hvorfor de har valgt den veien. I en tråd starter en bruker med å stille følgende spørsmål:

Finnes det tilfeller hvor utroskap er greit? I likhet med mange andre tråder jeg har observert, er svarene overraskende ja, noe som tyder på at anonymitet kan muliggjøre vårt evne til å tenke rasjonelt om utroskap og ikke bare følelsesbasert.

«Hvis min mann fikk en alvorlig skade som gjorde han til en pleiepasient på et sykehjem så hadde jeg nok hatt sex med andre.»

Denne brukeren trekker opp en reell grunn til å være utro og forsvarer sine handlinger som «nødvendige» for å dekke sine behov. Kvinneguiden rommer flere hundre tusen frustrerte nordmenn som ikke får den støtten de trenger i et forhold. I slike forum kan vi få et bilde av hva nordmenn flest sliter med i et forhold. Man får et inntrykk av at ALLE er utro bare sjansen for å bli oppdaget ikke er tilstrekkelig tilstede.

Det er ikke helt korrekt at alle er utro dersom sjansen for å bli oppdaget er lav, men forskerne har samlet over 31 studier om utroskap og slått fast at dette gjelder så mange som 85,5 prosent av befolkningen. Dette kan variere fra land til land og kan reduseres ut i fra hvordan du stiller spørsmålet. Det er likevel en enighet om at sjansen for at din kjære er utro mot deg er hele 80 prosent.

Spørsmålet om utroskap kan forsvares er vanskelig å svare på, men hvis vi stiller den på en annen måte slik brukeren på kvinneguiden gjorde, har vi også romsligere plass til balanserte svar. Er det tilfeller der utroskap er greit? Hva tenker dere?