Waylon Arnold Jennings (1937–2002) var en amerikansk countryartist og låtskriver. Jennings var en del av Outlaw-bevegelsen.

Waylon Jennings lærte å spille gitar da han var åtte år, og allerede som 12-åring ble han spilt på lokalradioen og dannet sitt første band.

17 år gammel flyttet han til Lubbock, Texas. Der ble han kjent med Buddy Holly, som bidro sterkt til å utvikle Jennings som gitarist. Jennings skulle ha vært med flyet som styrtet med Buddy Holly om bord, men han ga fra seg plassen i siste liten.

Det tok mange år før Jennings kom over vennens død. Etter et mislykket mellomspill i Los Angeles havnet han i Nashville, hvor han i en periode delte leilighet med Johnny Cash.

Jennings var svært egenrådig, og nektet å lage den glatte typen country som plateselskapene etterspurte. Sammen med figurer som Willie Nelson, Merle Haggard og Kris Kristoffersen var Jennings med på å legge grunnlaget for Outlaw Country.

Jennings fikk tilbake til røttene, og ble honky tonk-stilens frontfigur. Han var inspirert av folk som Bob Wills, Hank Williams og Elvis Presley. Hans syntese av country, honky tonk og rock&roll inspirerte mange.

De tre første albumene kom i 1966. «Folk-Country», «Leavin’ Town» and «Nashville Rebel» ble produsert av Chet Atkins. Det andre albumet ble et slags gjennombrudd, med tre låter på Billboard topp 20, med coverlåten (That’s What You Get) For Lovin’ Me på en 9. plass.

I 1967 ga Jennings ut singelen Just to Satisfy You, som ble en hit. Flere singler fulgte. Singlene solgte bra, mens albumene hadde mindre suksess. Only Daddy That’ll Walk the Line fra 1968 nådde andreplass på Billboard.

I 1972 slapp Jennings «Ladies Love Outlaws», hans første Outlaw-album. Tittellåten ble en hit, og Jennings brukte eget band i studio mot plateselskapets protester. Lei av Nashville og begrensninger pålagt av plateselskapet byttet han til RCA.

I 1973 kom «Lonesome, On’ry and Mean» og «Honky Tonk Heroes», og fra nå av hadde Jennings full kreativ kontroll. Dette innledet hans beste år. I 1974 kom «This Time» og «The Ramblin’ Man». Tittellåtene This Time og The Ramblin’ Man toppet begge Billboard. Året etter gjentok Jennings bedriften med kjempesuksessen Are You Sure Hank Done It This Way.

I 1976 kom «Are You Ready for the Country» som ble det første albumet til Jennings som toppet listene, i hele ti uker. Innspillingen ble gjort på egen regning på grunn av uenighet med plateselskapet. Record World magazine kåret albumet til årets beste innen country. Tittellåten var en cover av Neil Young.

Samme år samarbeidet han med Willie Nelson, Jessi Colter, og Tompall Glaser på det legendariske albumet

«Wanted! The Outlaws», som solgte mer enn noe annet countryalbum i historien så langt. Suspicious Minds inntok andreplassen på Billboard, og Good Hearted Woman gikk helt til topps.

Suksessen fortsatte utover 70-tallet. Jennings etablerte seg som en av de virkelig store. På 80-tallet ble han et naturlig medlem i supergruppen «The Highwaymen», som besto av Jennings, Johnny Cash, Willie Nelson og Kris Kristoffersen. Gruppen hadde massiv suksess og skapte ny interesse for country generelt og de fire artistene spesielt.

Waylon Jennings ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2001. Senere samme år ble beinet hans amputert på grunn av komplikasjoner i forbindelse med diabetes. Jennings døde 13. februar 2002.

Her kan du se og høre Waylon Jennings med klassikeren Are You Sure Hank Done It This Way.