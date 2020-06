Del saken





Noen forhold skal ta slutt. Men det er alltid lurt å tenke seg om før man tar det store spranget.

Hedvig Montgomery er psykolog og familieterapeut. Hun skriver om samlivsproblemer i sin spalte i Aftenposten.

Montgomery beskriver hvor vanskelig det er å bryte ut av et forhold, særlig hvis barn er involvert. Psykologen ønsker i utgangspunktet at forholdet kan videreføres, men dette krever innsats.

Men noen forhold er rett og slett ikke liv laga. Uansett anbefaler Montgomery at alle går gjennom en prosess med tanker og handlinger før man i verste fall bryter ut av ekteskapet eller forholdet. Disse har hun samlet i tre punkter:

1: Hva er det egentlig som skjer i livet mitt akkurat nå?

Tenk gjennom de ulike delene av livet ditt, jobb, barn, venner, fritidsaktiviteter, forhold. Hvordan har du det og hva kommer det av?

Ofte er problemet av en slik art at det er vanskelig for din partner å forstå hvordan dette faktisk er et problem. Derfor er det nok viktig å artikulere hva man anser som problematisk for seg selv.

2: Snakk gjerne med noen du stoler på

En venn, en kollega, en terapeut. En som kan se situasjonen litt fra utsiden, sammen med deg. Hva er det med livet ditt akkurat nå som gjør at du trenger en endring?

Men den personen du velger å snakke med bør helst være en du har litt avstand til. «Du trenger en som kan støtte deg uten å bare nikke til alt – og som kan stille noen spørsmål til deg. Gjennom andres spørsmål er det litt lettere å se hva som skjer», skriver Montgomery.

3: Fortell partneren din hvordan du har det

Hvis han eller hun ikke vet, så er det hverken mulighet for ham å gjøre det bedre nå eller forstå hva som skjer dersom det kommer til et brudd. Du må gi den andre mulighet til å være med på denne reisen – enten til noe bedre sammen eller til noe annet hver for seg.

Men det går ikke alltid bra

Noen forhold skal ta slutt. Barn tåler en skilsmisse, men de tåler dårlig en skilsmisse som fører til konflikter og stillingskrig:

– Å gå fra hverandre, er å starte et nytt samarbeid. Et samarbeid om et barn som skal vare i mange, mange år fremover. Derfor er måten vi forlater hverandre på så viktig.

Samlivsbrudd er alltid vanskelig, både for voksne og barn. Men det samme gjelder for et dårlig ekteskap. Uansett valg er det de voksne som har ansvaret for å lete etter løsninger, mener Montgomery:

– Barn som ser voksne som leter etter løsninger, som prøver å finne hverandre og ønsker både seg selv og hverandre lykke, de lærer seg noe fint om kjærligheten som de selv en dag kan ha nytte av.

Psykologen avslutter med å si at hun tross alt håper at par finner ut av problemene sine, og gir kjærligheten en ny sjanse. Det er tross alt den beste løsningen, såfremt det er mulig.