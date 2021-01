Del saken





En blir avhengig av snus, og det kan oppleves som utfordrende å slutte.

En bør planlegge et liv som snusfri, skriver VG.

Man bør sette en sluttedato, heng den opp på veggen og minn deg selv på at den dagen er det over. Snus er som røyk, det er en vane og tar man en dose etter et måltid. Så bør en endre vanen, for eksempel å gå rett fra bordet og gjøre noe aktivt.

Som forberedelse bør ta en boksen ut av lommen, legg den i en skuff. Da kommer vanen på avstand. Så begynner man med en lett nedtrapping, det være seg sjeldnere inntak, mindre doser og kortere tid i munnen.

Når dagen endelig er der, og en skal gå inn i en snusfri tilværelse. Så bør en skaffe seg noen juksemidler. På apoteket finnes det en rekke forskjellige reseptfrie nikotinlegemidler, eller så er det å anbefale et besøk hos legen.

Men en bør også alliere seg med noen som står en nær. De passer på så en ikke faller for fristelsen til å begynne igjen. En må også stålsette seg for abstinenser, en vil føle et sterkt sug. Men det går over etter kort tid, det hjelper å puste tungt eller gå en tur. Suget kommer tilbake, men med tiden blir det lengre for hver gang.

En kan også føle sinne, irritasjon, rastløshet, stress, konsentrasjonsvansker, nedstemthet, søvnproblemer og svettetokter. Men det går over etterhvert. Det er bare de første dagene at en føler seg litt uvel.

Det viktigste med å slutte er å ikke begynne igjen. En klassisk felle er festsnusing. Men det vekker nikotinsuget. Derfor bør en unngå alkohol de første ukene.

Som alt annet når en skal begynne et nytt og bedre liv. Kom deg opp av stolen, og beveg på deg. Mosjon øker forbrenningen og bekjemper suget etter nikotin.

Å slutte er alltid tøft i begynnelsen, det tar to til tre dager før nikotinet er ute av blodet, og en uke før det er ute av kroppen. Den verste suget kommer ofte den tredje dagen, men ette 2–3 uker er det som regel helt borte. Om du sprekker noen ganger, ikke gi opp. Hold ut. Da blir du tilslutt snusfri.