Hver dag kaster vi forbrukere 170.000 brød i søpla. Her er matbloggernes tips for å redusere mengden.

Brødrester er noe av den maten som kastes oftest i de norske hjem. Ifølge tall fra Matvett og Østfoldforskning, kaster hver av oss 9,3 kilo brød i året. Det tilsvarer hele 170.000 brød hver dag for hele Norges befolkning, ifølge Opplysningskontoret for brød og korn.

Denne uken inviterte opplysningskontoret et knippe kokebokforfattere og matbloggere inn på kjøkkenet for å diskutere hva vi kan gjøre for å redusere mengden brød som kastes.

Rundt middagsbordet, der det ble servert en treretters meny basert på nettopp brødrester, gikk diskusjonen friskt rundt hvordan man kan skape positive holdninger rundt å spise opp alt brødet – også det som er noen dager gammelt, heter det fra Opplysningskontoret for brød og korn.

Populære krutonger

Flere av matbloggerne pekte på at det handler mye om å få inspirasjon og kunnskap rundt hvilke matretter som kan skapes av brød som ikke lenger er dagsferskt.

Det gjelder for eksempel brødkrutonger, som er en brødreste-favoritt for kokebokforfatter Trine Sandberg. Hun står bak populære Trines Matblogg.

– Jeg bruker dagsgammelt brød – eller gjerne også eldre – og skjærer dem opp i jevnstore terninger. De legges på et bakebrett med bakepapir. Deretter ringler jeg over litt olivenolje, tørkede urter og flaksalt. Etter rundt 15 minutter på 180 grader i ovnen, når de er gyldne og sprø, er de ferdige.

De hjemmelagde brødkrutongene får raskt ben å gå på i Sandbergs hjem.

– Sønnen min på 12 år er skikkelig glad i brødkrutonger som snacks. I tillegg bruker jeg dem i supper og salater. De funker like bra på en mandag som en fredag, sier Trine Sandberg.

Resirkulert brød

Anne Cathrine Gulbrandsen, som har matbloggen Enestående mat, lager gjerne brødrasp av brød som har blitt gammelt og tørt.

– Det er er veldig greit å ha stående brødrasp i skapet. Det kan både brukes på fiskegrateng og i søte saker som tilslørte bondepiker, sier Gulbrandsen.

Blir det produsert mer brødrasp i huset enn man får til å bruke opp, kan man også bruke det som ingrediens når man baker.

Susanne Nesse, som er en av bidragsyterne til bloggen Spis opp maten, lager gjerne resirkulert brød.

– Når du maler opp det tørre brødet til smuler, kan du bruke det som mel i ny bakst – enten det er brød eller rundstykker der du uansett skal bruke mel, sier Nesse.

Oppbevar brødet riktig

Daglig leder Torunn Nordbø i Opplysningskontoret for brød og korn peker på at man i tillegg til å bruke brødrester til nye måltider også kan unngå mye matsvinn ved å oppbevare brødet riktig så det holder seg ferskt lenger.

– Brødet skal ikke ligge i kjøleskap. Dersom du liker myk skorpe bør du oppbevare det i en tett plastpose. Vil du ha skorpen sprø, kan du oppbevare det uten emballasje med snittflaten ned mot en brødfjøl, sier Nordbø.

Fryseren er også et velegnet hjelpemiddel om man skal unngå å sitte igjen med tørre brødrester. I hjem der det går lite brød, kan det være særlig nyttig å fryse ned ferdig oppskårede brød.

– Da kan du ta skivene rett ut av fryseren, smelle dem i brødristeren et par minutter, og så er de akkurat like gode som ferskt brød, sier kokebokforfatter Ina-Janine Johnsen som også skriver bloggen Mat på bordet.

Treretters meny av brødrester

Forrett: Grønn brødsuppe og eltefrie rundstykker av brødsmuler

Hovedrett: Brødpudding med spinat og sopp

Dessert: Is med rugbrødsmuler

Grønn brødsuppe

INGREDIENSER

120 g gammelt brød uten skorpe i terninger

2 ss smør

1 stk grovhakket løk

8 dl kyllingbuljong (utblandet)

400 g frosne grønne erter

1⁄2 ts salt

1⁄4 ts pepper

Toppes med brødkrutonger

Slik gjør du:

Ta ut erter fra fryseren og legg på kjøkkenbenken.

Grovhakk løk. Skjær av skorpen på brødskivene og kutt brødet deretter i terninger.

Smelt smør i en kjele. Fres løk i kjelen til den er myk.

Hell i ¾ buljongen i kjelen, kok opp. La det koke i 3-4 minutter, til løken er mør. Ha i erter og brødterninger, og la alt koke opp.

Kjør suppen jevn med en stavmikser eller i en blender.

Spe eventuelt med mer kraft om suppen er tykk, og kok opp. Smak til med salt og pepper.

Server brødsuppe toppet med brødkrutonger og en skvett olivenolje.

Eltefrie rundstykker av brødrester

INGREDIENSER

250 g brødsmuler

250 g hvetemel

1 ts salt

¼ ts tørrgjær

4 dl vann

Slik gjør du:

Dag 1: Ha alle ingrediensene i en bakebolle, og bland godt sammen. Deigen skal være ganske løs, men ikke flyte utover. Smuler av ulike brødrester vil kreve litt ulik mengde vann. Her må man prøve seg litt frem.

Dekk bakebollen med plast og la deigen heve i romtemperatur over natten eller i 12–20 timer.

Brødsmuler av tørt brød lager du ved å skjære brødskivene i mindre biter og ha dem i en kjøkkenmaskin. Kjør til brødet er som fint brødrasp.

Dag 2: Dryss godt med mel på benken og hvelv deigen over på melet. Deigen er litt klissete, så dryss også mel over deigen.

Bruk en bakeskrape eller en liten kniv og kutt deigen i passe store emner.

Løft emnene forsiktig og sett dem med litt mellomrom på et bakepapirkledd stekebrett.

Sett rundstykkene inn i kald ovn, på nederste rille, og stek dem på 200 °C i ca. 30 minutter. Avkjøl på rist.

Brødpuddinger med spinat og sopp

INGREDIENSER

3 ss smør

2 sjalottløk

3 vårløk

200 gram aromasopp eller sjampinjong

160 gram frisk spinat

300 g mellomgrovt, tørt brød

3 egg

4 dl melk

½ ts salt

½ ts malt pepper

Slik gjør du:



Fjern de grove stilkene på spinaten og skyll godt. Kutt spinaten i mindre biter og ha den i en bolle.

Del vårløk i biter. Stek den i litt smør til den er myk og blank og begynner å bli gyllen.

Tilsett spinaten i pannen. Sett til side.

Kutt sjampinjong i biter, og stek den i resten av smøret til den er gyllen. Bland med vårløk og spinat.

Skjær brødet i terninger. Bland brødbitene med spinat, vårløk, sopp, det meste av osten, hakket gressløk og timian. Smak til med salt og pepper.

Bland egg og melk i en bolle.

Smør muffinsformer eller små ildfaste former og fordel brødblandingen. Fordel så eggemassen i formene og klem forsiktig ned med en sleiv.

La stå i ca 10 minutter slik at brødet suger til eggeblandingen.

Sett formen(e) midt i ovnen og stek ved 180-200 °C i 25-30 minutter, eller til eggemassen har satt seg og overflaten er gyllen og sprø. Avkjøl puddingene i 5-10 minutter.

Server gjerne med en grønn salat.

Iskrem med rugbrødsmuler

INGREDIENSER

Brødsmuler:

100 g rugbrød

100 g sukker

Iskrem:

2 ½ dl H-melk

1 vaniljestang

6 eggeplommer

125 g sukker

2 ½ dl kremfløte

Slik gjør du:



Brødsmuler: Smelt sukker til karamell, og vend inn rugbrødsmuler. Rør godt rundt slik at sukkeret fordeler seg jevnt på alt brødet.

Ha karamelliserte rugbrødsmuler på et bakepapirkledd stekebrett og stek i ovn på 140°C i ti minutter.

Avkjøl rugbrødsmulene og brekk opp i små biter. Bruk eventuelt kniv.

Iskrem: Del vaniljestangen på langs, skrap ut frøene med en teskje og ha frø og stang i en kjele sammen med melken. Kok opp melken sakte og rør hele tiden.

Visp sammen eggeplommer og sukker i en stor bolle. Hell deretter den varme vaniljemelken sakte oppi bollen mens du visper.

Hell blandingen tilbake i kjelen og sett på svak varme. Rør hele tiden med en sleiv, i omtrent fem minutter, til kremen er så tykk at den legger seg som et belegg på baksiden av skjeen. Pass på at blandingen ikke blir for varm og skiller seg.

Ha vaniljeblandingen i en kald bolle og dekk med plastfolie for å forhindre snerk. La den trekke i minst 10 minutter.

Fjern vaniljestangen, og rør inn kremfløte. Kjør blandingen i en ismaskin.

Ha i karamelliserte, avkjølte brødsmuler når iskremen er blitt nokså tykk, rett før den er ferdig, men fortsatt litt myk.

Kjør iskremblandingen ferdig. Server iskrem med brødsmuler på toppen.