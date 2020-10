Del saken





Du har sikkert sett disse artiklene. De er lagt opp med sitatstrek og avslører noe pikant. Du finner dem på plussidene til VG, Dagbladet og Nettavisen. I dette tilfellet er det en «notorisk utro» kvinne.

Men kvinnen det er snakk om er anonym. Den angivelig nortorisk utro kvinnen på 35 år har sendt inn en epost til VGs sexolog Bianca Schmidt. Det eneste man trenger å oppgi er kjønn om alder. Deretter kan man skrive inn om sine problemer:

«Jeg er en kvinne på 35 år som hele livet har vært det man kan kalle notorisk utro. Jeg trenger hjelp til å slutte, for jeg ønsker virkelig å ha et forhold og være trofast.»

Hun skriver videre at hun har hatt veldig mange sexpartnere og at hun liker spenningen og det å ha sex med flere forskjellige menn:

Jeg klarer å være trofast i 3-4 måneder, men etter det er jeg utro flere ganger med flere forskjellige menn. Sånn har det vært hver eneste gang jeg er i et forhold. Hvorfor jeg er utro? Fordi jeg trenger spenning og liker oppmerksomhet. Jeg synes det er altfor kjedelig med samme partner over tid. Selv de gangene jeg har vært veldig glad i vedkommende. Jeg har aldri blitt oppdaget.

Nå spør hun sexologen om hjelp til å slutte:

Men hvordan skal jeg klare å slutte? Det er som et dop. Jeg klarer ikke slutte med utroskap, uansett hvor mye jeg ønsker det. Må jeg gå i terapi?

Svaret:

Sexologen gir et langt svar. Først gir hun kvinnen skryt for å ha innsett at hun har et problem. Visstnok er det vanlig å benekte sine problemer. Hun legger ut om vanskene med å ha viljestyrke nok, at man svikter seg selv osv.

«Du har forstått at da må du ta tak selv. Gratulerer. Når vi kommer hit og begynner å innse at vi har et problem vi ikke klarer å fikse, så skjer det det ofte et skifte. Alle unnskyldningene begynner å rakne. Dette kan gjøre vondt. Vi blir konfrontert med oss selv. Dette er ikke morsomt å akseptere. For noen er dette støtet som skal til for å begynne å ta tak. Andre kjører noen runder til, de forsøker å skyve sannheten unna. Da

skrur de gjerne opp intensiteten på den handlingen de sliter med å kontrollere. Om det er sukkerinntak, alkohol, spilling, overtrening, eller noe annet.»

– Avhengighet

Sexologen beskriver det notoriske utroskapet som en avhengighet, og hormoner og kjemi i hjernen kan spille en rolle. Dopamin frigis når man får dekket et behov, det er et belønningshormon. Det gir en kortvarig lykke. Kanskje det er savn etter kjærlighet, den utro kvinnen får dekket med sin «flørt, oppmerksomhet, spenning og sex».

Men rådet som gis er klart:

–Du må på avvenning. Som med de fleste avhengigheter er ofte såkalt, cold turkey, altså fullstendig avhold best, er det nådeløse rådet fra VGs sexolog.

Ingen flere utroskap, altså.