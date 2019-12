Del saken





Sjaman Dureks forlegger raser mot VGs omtale av sjamanen Durek Verrets privatliv.

Jan Mesicek i Lille Måne forlag mener avisen har gått for langt i jakten på sensasjonelle overskrifter, etter et intervju VG og NRK ble eksklusivt invitert til i London.

«Forutsetningen for dette eksklusive pressemøtet, var at fokuset skulle være på boken og debatten rundt den. Det ville gjerne Dureks rådgivere poengtere skriftlig, fordi de har vært utsatt for liknende «journalister» andre steder i verden», skriver Mesicek, som likevel forteller at forlaget gikk god for VG og understreket at norsk presse følger Vær varsom-plakaten.

VG valgte likevel å ta opp en kontrakt Durek skal ha forsøkt å få sin eks-samboer til å skrive under, hvor hun ble bedt om ikke å si noe om enkelte private forhold.

«Da VG endelig satt der med sjamanen rett foran seg, ble fristelsen for stor. Man hadde jo tross alt funnet rykter på Internett. Står det på Internett, må det være sant. Så da fyrte VG løs med rykter fra langt tid tilbake», kommenterer forleggeren.

Mesicek mener VG går for langt med sitt nærgående søkelys på sjamanens privatliv.

«VG driver en heksejakt på kjæresten til prinsessen. Hvor mange saker skal det lages om Durek Verrett? I boken sin oppfordrer Durek Verrett hver og en av oss til å ta ansvar for vår egen åndelige utvikling. Han skriver om negative trekk ved blant annet massemedias tendensiøse kampanjejournalistikk. VGs anmelder slaktet boken, men VGs journalistikk beviser at Durek Verretts mediekritikk er særdeles presis. Det burde være lov i Norge å være kjæreste med prinsessen, skrive en åndelig bok uten å måtte tillate og akseptere at VG skal vri og vende på alle mulige gamle og fiktive stener i ens liv».

Durek Verrett ba ekskjæresten signere en taushetsavtale for å sikre at informasjon om fortiden hans ikke skulle komme ut, ifølge VG.

Det viser flere dokumenter avisa har fått tilgang til. Ekskjæresten Hank Greenberg nektet å signere kontrakten, skriver NTB.

– Jeg ble sint, opprørt og hinsides fornærmet da jeg mottok taushetsavtalen, sier Greenberg til VG.

Han og Verrett avsluttet forholdet i 2015 etter rundt åtte år.

Greenberg skal ha mottatt kontrakten i mai, kort tid etter at Verretts forhold til Märtha Louise ble kjent.

– Falsk informasjon

VG skal ifølge NTB ha forsøkt konfrontere sjamanen med dette under London-intervjuet.

– Dette er falsk informasjon fra en ekskjæreste som forsøker å angripe Märtha og meg, svarte Verrett før han ifølge VG avbrøt intervjuet.