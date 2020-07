Yasmin fra USA la ut et bilde på Twitter om desserten hun fikk servert på en restaurant, på sin bursdag.

Det var en fancy tallerken med «Happy Birthday» skrevet med sjokolade, og en liten bit banan med et stearinlys.

i went out for my birthday and i’m vegan so they gave me a single slice of banana instead of cake pic.twitter.com/pLjEFwaMb8

— Yazmin ⓥ (@yazisAlright) December 7, 2019