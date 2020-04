Del saken





I en tid hvor de fleste er i hjemmekarantene eller i en form for sosial isolering opplever en av tre økt konfliktnivå hjemme. På tirsdag ble det kjent at barnehager og skoler gradvis skal gjenåpnes.

Mange er særlig bekymret for de mest utsatte barna uten tilgang til omverdenen.

– Som alltid er det viktig at de melder fra til hjelpeapparatet dersom de blir bekymret for hjemmesituasjonen til barna, slik at barna og familiene kan få ekstra hjelp og støtte, sier leder Monica Sydgård i Redd Barnas Norgesprogram ifølge NTB.

Uvanlige tider forsterker vanlige problemer

Etter at skolene stengte har jeg fått en økning av meldinger på Snapchat fra barn og unge som forteller at de føler seg utrygge hjemme. Som forteller at voksne er sinte, irriterte og krangler mer enn før, sier Tale Maria Krohn Engvik kjent som Helsesista, ifølge Avogtil.no.

Fanget på rommet i overlevelsesmodus

Mange savner omsorg og kjærlighet fra andre personer enn de man bor med. Jeg tror at mange bare er i overlevelsesmodus akkurat nå, mange er usikre og mange er til tider redde sier Tale Maria Krohn Engvik.

Les også: Ny salgsrekord for alkoholfritt øl i 2019 og rekordhvit start på 2020

Selv de voksne sliter – «Nå forstår jeg hvordan vold kan skje»

Si til alle at det er lov å be om hjelp og støtte om man på ulike måter er redd for å skade sitt barn med ord eller handlinger. Jeg har selv snakket med oppegående voksne som sier til meg: «Nå forstår jeg hvordan vold kan skje» sier Helsesista.

Les også: Daniel Radcliffe: – Harry Potter gjorde meg til alkoholiker