Her er 10 gratis apper du bør ha på mobilen om du skal legge ut på tur i Norge i påsken.

Man finner veldig mange nyttige, morsomme og lærerike apper til mobilen.

Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner, har plukket ut ti gratis apper som er kjekke å ha med seg på tur nå i påsken.

– Påsken er høysesong for friluftsliv og vi håper noen av disse appene kan inspirere flere til å komme seg ut i aktivitet. Men husk at hvis mobilen dør, er ingen av disse appene til noe hjelp. Det viktigste du tar med deg på tur er godt vett, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Enten du skal på fjelltur, fisketur, nærtur eller annen slags tur i påsken, kan du finne nyttige apper og nettsider i denne listen.

Finn nye turruter og turmål

UT.no: Turplanleggeren fra Den Norske Turistforening, finnes både som app og nettside. Her finner du forslag til fine nærturer.

Du kan filtrere på ulike typer turforslag som for eksempel fotturer, eller sykkelturer. Turene er merket med vanskelighetsgrad, så her finner man noe for alle.

GodTur: Er en turportal som tilbyr ulike kart og turforslag fra hele landet, den finnes både som app og nettside.

I tillegg har de oversikt over andre friluftsanlegg, som gapahuker og rasteplasser. Portalen er utviklet av Friluftsrådenes Landsforbund og Statskog.

Sjekk vær

Pent.no: Er været litt usikkert? Denne appen sammenligner værmeldingen fra Yr og Storm. Her kan du selv velge hvem du vil høre på.

Sanking og fiske

NJFF: I denne appen finner du oversikt over de mest populære fiskeartene, både i saltvann og ferskvann, og tips til hva de biter på.

Den har også oversikt over tilrettelagte fiskeplasser og båtramper over hele landet.

Tips: Fiskekort kan bestilles fra inatur.no eller ved lokale utsalg.

Gøy for hele familien

Stolpejakten: Er et lavterskeltilbud, hvor du skal finne stolper plassert rundt i nærmiljøet. Stolpene registreres i app eller på nettsiden.

Det er en fin måte å bli bedre kjent på tur i byen, eller distriktet. Stolpejakten passer for både unge og gamle og er tilrettelagt for de med funksjonsnedsetting.

Viltappen: Denne appen, laget av Svenska Jägerförbundet, er et must for naturinteresserte.

Viltappen gir deg utfyllende informasjon om de fleste dyrene du kan komme til å se, høre eller se sporene av i naturen. Kjekk hvis man vil dra på skattejakt med barna, og lete etter dyrespor.

WhatBird: Lurer du på hvilken fugl du hører? Denne appen kan hjelpe deg med å finne det ut.

Appen tar opp lyden og gir deg et forslag på hvilken fugl det kan være. Appen kjenner 22 av de mest kjente sangfuglene våre.

Google Sky Map: Hjelper deg med å kartlegge nattehimmelen. Pek mobilen mot stjernene, og oppdag hva som egentlig er over deg.

Hvor er de beste skiløypene?

Med Skisporet.no er du alltid oppdatert med løypestatus på 23000 km skiløyper fra 450 skisteder i Norge.

Trøbbel?

Hjelp 113: Når uhellet først er ute og man trenger hjelp, er denne appen fra Norsk Luftambulanse veldig nyttig.

Man kan ringe nødsentralen via appen og den vil da automatisk dele koordinatene du befinner deg på.

Appen inneholder også plassering og informasjon om hjertestartere i Norge. Denne appen bør alle ha.