Én av fire unge menn sier at porno er hovedkilde til det de kan om sex, viser en undersøkelse fra RFSU.

– Ingen bombe, svarer Sex og Samfunn.

Tore Holte Follestad er assisterende daglid leder i Sex og samfunn. Han mener de voksne har sviktet i seksualundervisningen, skriver VG.

– Det er innlysende at vi har sviktet når barn og unge føler at porno er den beste kunnskapskilden. De burde lære om dette fra barnehagen.

– Vi må begynne å lære dem om språk. Hva heter de ulike stedene på kroppen, og hvem har lov til å se kroppen din. Hvem har lov til å ta på den. Det handler om å lære barn at det er lov til å ha det godt, men at voksne ikke har lov til det. At det er forskjell på en god hemmelighet og en dårlig hemmelighet.

Porno handler om guttenes behov

Amalie Olsen er YouTuber og deltar i RFSUs kampanje om

kommunikasjon før, under og etter sex. Olsen mener porno i hovedsak handler om guttenes behov. Porno behøver ikke være et problem, så lengen man forstår at porno ikke er virkelighet:

– Når han kommer skal det være mye, og det skal være overalt. Det er ikke så mye fokus på at jenta skal komme. Og slik holder de på kjempelenge, det er få som i virkeligheten holder på i over en time.

Under Corona-krisen har pornonettsteder som Pornhub utnyttet situasjonen. Trafikken har økt voldsomt. Dette har skapt debatt, som kronikken «Ikke la coronatid bli pornotid» er et eksempel på.

«Realiteten er at pornografien har blitt unges seksualitetsundervisning og vi lurer på hvorfor det har blitt greit å kalle noen for «billig» eller «pulbar» og at det er helt normalt å sende «dickpicks»? Pornografien bidrar rett og slett til en seksualisert ungdomskultur hvor grenser for hva som er ok viskes ut», skriver Bergitte Viste. Hun er mastergradsstudent i statistikk ved NTNU.

Nettavisen følger opp med en artikkel 26. mai. De skriver hvordan unge gutter tvinger jenter til å gjøre det samme som kvinnene i pornofilmene.

«Jentene forteller om hendelser hvor de for eksempel har blitt tatt kvelertak på eller vært med andre seksuelle handlinger som de selv ikke hadde lyst til, og som i verste fall var smertefulle», sier Silje Berggrav, som er prosjektleder i Medietilsynet.

«Disse jentene er klare på at de tror guttene har vært inspirert fra porno, og guttene sier selv at de blir mer dominerende av å se porno.»

Hun har vært med på utarbeidelsen av en rapport om ungdoms sexvaner. Hun er overrasket over hvor klar ungdommen selv ser ut til å være på at de blir påvirket av dette:

«Guttene problematiserer det selv, mange sier de liker å se på det, men at de tror de kan få feil bilde av hva sex er. Noen synes det er frustrerende at de ikke lærer noe om hva jentene liker.»

Hva kan gjøres?

Kan bedre opplæring i regi av skolen ha noen innvirkning? Eller er det foreldrene som må ta ansvar? Hvordan forhindre at ungdommen lærer sex av å se porno når reklamen for porno florerer på internett, også knyttet til spill som er beregnet på små barn?

Eller må man satse på jentene, forklare de unge jentene at de ikke bør la seg presse til å utføre handlinger de ikke føler seg komfortable med?

Spørsmålene er mange, men forslagene til løsninger er få. Imens kan vi lese at norske kvinner kjøper de største dildoene. Kanskje de også er påvirket av porno?