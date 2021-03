Del saken





En mann på 27 år skammer seg over størrelsen, og unngår dusj etter trening. Han tror den er mindre enn normalt.

– For er pikken min egentlig liten? Når jeg måler penis erigert, er den helt innenfor det jeg tror er gjennomsnitt. Hvis jeg måler rett da? Jeg har målt på ulike måter, både på siden og over. Jeg havner alltid på 15 cm, eller litt over, skriver han til VG.

Men det er ikke i stiv posisjon han skammer seg over. Han sier problemet er i slapp tilstand. Mannen skriver videre at det er i garderober han først ble opphengt i sin egen størrelse, i sammenlikning med andres. Det begynte allerede i gymmen på skolen, han hadde den korteste. Men når han måler den i en annen tilstand så er den på størrelse med gjennomsnittet.

– Jeg har lest at noen peniser vokser litt mer enn andre, fra slapp til erigert. Men kan det virkelig være så stor forskjell?, skriver han, og legger til at han har vansker med å slappe av hvis han er naken med damer.

Les også: Gift kvinne begynte brått å fantaserer om gruppesex – sexologen svarer

Sexolog Bianca Schmidt synes det er leit å høre at han sliter med selvbildet over egen manndom.

– Det er dessverre et økende antall menn som bekymrer seg om penisstørrelse. Veldig trist. For vi vet at størrelse har lite å si for funksjon. Både når det gjelder egen og partners nytelse. Kvinner kan til og med syns det gjør vondt om penis er for lang. Hvis noen kvinner mener noe om et mål så er det gjerne omkrets.

Les også: Unge gutter lærer om sex ved hjelp av porno

Hun mener porno er en av årsakene, da særlig nettporno.

– Plutselig fikk vi tilgang til å se tusenvis av peniser. Erigerte peniser, men det er viktig å huske at dette ikke er normale peniser. De castes på grunnlag penisstørrelse, sier sexologen, og legger til noe interessant:

– Fra mitt kvinnelige perspektiv setter jeg pris på growers. Det å få kjenne i hvor stor grad en penis kan svulme i hendene er utrolig fascinerende. For mange kvinner også tennende. Det blir som en forundringspakke som avdekker seg.

Sexologen skriver videre at hvis man strekker ut en slapp penis finner vi nesten det erigerte målet, og i et studie var gjennomsnitt på utstrukket slapp penis 13,24 cm, og det er ikke så langt unna erigert gjennomsnitt. Hun avslutter med å si at hun håper at mannen klarer å jobbe med tankene rundt egen penis.