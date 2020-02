Del saken





En gledelig nyhet for nye og gamle fans av den ikoniske Tv-serien «Friends». Etter 15 år og ni måneder er ventingen endelig over.

En ny spesial episode som heter «The One Where They Got Back Together» kommer i Mai kunngjorde Warner Media Group og HBO Max i en pressemelding.

