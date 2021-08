Del saken





Xstra gir herved TV 2 litt drahjelp. Følgende pressemeldning fra kanalen ble lagt ut idag.

Årets «Skal vi danse»-deltakere er klare, og for første gang i norsk «Skal vi danse»-historie skal to av samme kjønn danse sammen.

Lørdag 28. august går teppet opp for den 17. sesongen av «Skal vi danse» på TV 2. Her er de tolv nye deltakerne:

Anniken Jørgensen (25), influenser

– Jeg gleder meg masse, selv om det blir utfordrende. Dette er det nærmeste jeg kommer å være prinsesse!

Anniken Jørgensens dansepartner blir Santino Mirenna.

Elin Ørjasæter (59), kommentator og dosent ved Høyskolen Kristiania

– Dette er det villeste jeg har gjort noen gang. Men helt alvorlig talt så er det mitt livs mulighet til å bli skremt i form. Jeg skal finne min indre femme fatale. Jeg angret litt da jeg skjønte dansingen skulle skje på stylter, også kalt dansesko for kvinner, men jeg trener nå på å gå over kjøkkengulvet med disse skoene uten å falle.

Elin Ørjasæters dansepartner blir Bjørn Wettre Holthe.

Siri Nilminie Avlesen-Østli (37), journalist og programleder

– Jeg har hatt en hemmelig drøm om å være med i mange år, for det ser bare ut som et så unikt univers som jeg har lyst til å prøve å være med på. Og det å lære å danse av en proff, det kan man bare ikke si nei til.

Siri Nilminie Avlesen-Østlis dansepartner blir Tarjei Svalastog.

Maren Lundby (26), skihopper

– Jeg vet ikke helt hva jeg har begitt meg ut på, men er veldig glad for at jeg har takket ja! Jeg tror det blir en fin opplevelse, og skal bruke «Skal vi danse» som en oppladning til sesongen. Jeg har erfart at det lurt å trene variert, og tenker at balanse, koordinasjon og rytme er viktig både i dans og skihopp.

Maren Lundbys dansepartner blir Philip Raabe.

Iselin Guttormsen (34), sexolog og podcaster

– Det er helt surrealistisk ar jeg skal tre inn i denne danseboblen nå. Det å endelig møte alle de fantastiske menneskene foran og bak kamera har vært euforisk lykke, og jeg føler meg heldig og privilegert som får lov til å jobbe med dette. Og så er det selvsagt mye nerver og svette lår!

Iselin Guttormsens dansepartner blir Catalin Mihu.

Alejandro Fuentes (33), artist

– Hjelp meg! Dette blir veldig gøy, jeg gleder meg masse!

Alejandro Fuentes’ dansepartner blir Maria Lie Ramella.

Royane Harkati (28), artist

– Det blir gøy å få uttrykke seg på ulike måter. Jeg elsker dans og musikk og alt det kreative ved det, så det blir helt nydelig å få bruke høsten på det. Og så blir det godt å komme i gang med trening igjen, koronatiden har jo ikke vært helt topp på den fronten.

Royane Harkatis dansepartner blir Ole Thomas Hansen.

Dennis Vareide (31), youtuber

– Jeg kan ikke danse og er fan av å gjøre ting jeg ikke kan, men jeg håper selvsagt at jeg blir god på det. Nervene kommer nok, men det får gå som det går. Jeg skal gjøre mitt aller beste, og stiller høye krav til meg selv.

Dennis Vareides dansepartner blir Lillian Aasebø.

Joakim Kleven (28), influenser og filmskaper

– Jeg kan ikke tro at jeg er med på dette! Jeg har alltid drømt om å være med på «Skal vi danse», og hatt en enda større drøm å få lov til å danse med en mann, og Benjamin er den perfekte dansepartner!

Joakim Klevens dansepartner blir Benjamin Jayakoddy.

Magnus Moan (37), kombinertløper og tv-kommentator

– Dette blir et nytt og spennende eventyr, og en ut av meg selv-opplevelse. Jeg gleder meg til å lære meg å danse og bli kjent med de andre deltakerne. For første gang før en konkurranse føler jeg at jeg har null kontroll, men jeg skal gjøre så godt jeg kan og levere så god dans som mulig.

Magnus Moans dansepartner blir Ewa Trela.

Øyvind «Vinni» Sauvik (45), artist

– «Skal vi danse»-deltakelsen min kan rett og slett kalles en slags bivirkning av korona. Det har jo vært en fryktelig kjedelig tid, så nå er det på tide med litt trøkk igjen – og dét er jeg helt sikker på at det blir på parketten i høst!

Øyvind Sauviks dansepartner blir Rikke Lund.

Simon Nitsche (29), sportsanker i TV 2

– Det som er så bra med «Skal vi danse» er at det er en skikkelig prestisjefylt konkurranse. Det er gjevt å gjøre det bra, og jeg kommer til å gå all in! Jeg elsker å konkurrere, og jeg har heldigvis fått en partner som gjør det samme. Dansing har jeg ikke drevet noe særlig med før – annet enn på byen, og der får man dessverre sjelden konstruktive tilbakemeldinger på danseprestasjonene sine.

Simon Nitsches dansepartner blir Helene Spilling.

– Stolte av at vi kan by på et dansepar bestående av to menn

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er storfornøyd med årets cast, og forteller at alle tolv er heltent på å gi jernet:

– Det er fantastisk å endelig kunne fortelle hvem de 12 deltakerne som skal svinge seg på parketten i «Skal vi danse» på TV 2 i høst er! Vi i TV 2 er glade og takknemlige for at nettopp disse 12 fine folkene vil vie høsten sin til dette. Hele gjengen virker heltent på å virkelig gi jernet utover høsten, og vil garantert sørge for at det som blir den 17. sesongen av «Skal vi danse» blir minst like intens, glamorøs og severdig som tidligere sesonger.

For første gang i norsk «Skal vi danse»-historie skal to personer av samme kjønn danse sammen. Programredaktøren mener det er viktig at «Skal vi danse› representerer mangfoldet i samfunnet.

– I år er vi stolte av at vi kan by på et dansepar bestående av to menn som skal danse sammen. «Skal vi danse» skal være mer enn «bare» et underholdningsprogram, vi ønsker også å representere mangfold og bane vei for toleranse. Vi er utrolig glade for at Joakim Kleven og hans dansepartner Benjamin Jayakoddy har vært pådrivere for at vi i år får vårt første mannlige dansepar i «Skal vi danse», sier hun.

I år som i fjor er det Nordisk Film TV som produserer «Skal vi danse», og sendingene skal gå fra H3 Arena på Fornebu.

Den 17. sesongen av «Skal vi danse» har premiere på TV 2 og TV 2 Play lørdag 28. august.

Programledere er Katrine Moholt og Anders Hoff. Årets dommerpanelet består av Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Mørk Lingjærde.