I en ny episode i podkasten Tusvik og Tønne, åpner den 40 år gamle komikeren Sigrid Bonde Tusvik seg om en vanskelig livssituasjon.

I den to minutter lange episoden forteller Tusvik om forholdet mellom henne og det alle vil tenke er hennes ektemann, og den vanskelige perioden hun og familien står overfor.

– Jeg står midt i min hittil største livskrise. Og jeg er ført bak lyset av en mann jeg elsker, som jeg har valgt å leve livet og få barn med, og som har sviktet meg og holdt på med et dobbeltspill over lang tid.

Tusvik fortsetter og hevder at mannen hun snakker om har levd et dobbeltliv.

– Jeg må ta vare på meg og mine nå, derfor trenger jeg å være litt i fred. Samtidig er jeg glad for at jeg har fine folk rundt meg, og mange som vet hva jeg står for.

Hun avslutter den to minutters podkasten med å si at det ikke blir så mye personlig prat i tiden fremover, men at de fortsetter å podkaste, sier hun til sin venninne Lisa Tønne.

På sosiale medier har allerede reaksjonene begynt å komme.