Turboneger (Turbonegro i utlandet) er et norsk rockeband som kombinerte glam rock, punk rock og hard rock. Resultatet ble det de selv beskrev som «deathpunk».

Bandet var inspirert av Rolling Stones, Venom, AC/DC, Iggy Pop, og selvsagt KISS.

Nylig, i forbindelse med den pågående rasismepsykosen, ble det tatt til orde for at Turboneger burde skifte navn. De kan jo eventuelt velge det andre navnet de vurderte ved oppstarten i 1989: «Nazipenis».

Gruppen ble dannet i 1989 av Rune Grønn, Pål Bøttger Kjærnes og Thomas Seltzer på Nesodden. I de første årene var Turboneger et undergrunnsband. Men så fikk de Hans-Erik Dyvik Husby med på laget på vokal, og Knut Schreiner på gitar.

Gjennombruddet kom med albumet «Ass Cobra» i 1996, og låta I Got Erection ble fast innslag på de mange konsertene. Sjekk dette klippet, hvor Turboneger forsøker å gjenreise Berlinmuren OG starte krig mellom Øst og Vest-Tyskland, mens de truer med å gasse de handikappede!

Så tok det virkelig av med mesterverket fra 1998, «Apocalypse Dudes». Sistnevnte har flere ganger kåret til tidenes beste norske rockealbum, og også som et av Europas viktigste rockealbum noensinne, av blant annet legenden Jello Biafra, vokalisten i Dead Kennedys.

Kjente låter er blant annet The Age of Pamparius, som er beskrevet som den mest ekstreme låta om pizza noensinne. AC/DC burde nok vurdere et søksmål for plagiat når det kommer til introen. Ellers kan vi nevne Prince of the Rodeo og Get it On.

Men mest av alt var Turboneger et fantastisk liveband. Det var bråkete, sinnsykt, hysterisk morsomt, men først av alt fantastisk.

Tydelig inspirert av KISS hadde bandmedlemmene sine alter egos, Hank von Helvete, Euroboy og Happy Tom. Det ble skutt raketter ut av rompa, og bandet ga alt (og litt til) på hver eneste konsert.

De bygde seg opp trofaste fans over hele Europa, som fikk tilnavnet Turbojugend. Men så gikk det bokstavelig talt til helvete.

Vokalisten Husby brøt sammen av herionmisbruk og det tøffe programmet, og bandet ble oppløst.

Gjenforening

Heldigvis returnerte Husvik i 2002. Året etter kom albumet «Scandinavian Leather». Singelen Fuck The World gikk rett til topps på hitlistene. Albumet vant Spellemannsprisen i 2003 og Alarmprisen i 2004. Bandet har også vunnet priser som beste liveband, og ble nominert til Spellemannsprisen i 2007 i klassen årets musikkvideo (Do You Dig Destruction).

Husby forlot bandet i 2010. Han ble året etter erstattet av Tony Sylvester. Sylvester var en dyktig vokalist, men det ble aldri samme. Allikevel klarte Turboneger å bli nominert til Spellemannsprisen i 2018 for albumet Rock’n’roll Machine. Hør f.eks. låta I Got a Knife.

Husby ryddet opp i livet sitt og ble rusfri, etter eget sigende ved hjelp av scientologikirken. Han gjorde suksess som hovedrolleinnehaver i filmen om Cornelis Vreeswijk, hvor Husby selv fremførte låter som Mördare Anders. Han har også vært dommer i TV2s Idol.

Knut Schreiner dannet sideprosjektet Kåre & The Caveman (senere Euroboys) som oppnådde en viss suksess. Hør f.eks. låten One Way Street, hvor Schreiner viser en helt annen side av sitt eminente gitarspill.

Schreiner deltok også i supergruppen Black Diamond Brigade, med blant annet Sigurd Wongraven fra Satyricon og Billy Gould fra Faith No More. Planen var å gi ut et tributealbum til gamle rockehelter, som Black Sabbath, KISS og andre lignende band fra 70- og 80-tallet. Men det ble dessverre kun den ene singelen, KISS-låta Black Diamond. Her gikk vi muligens glipp av noe helt magisk.

Thomas Seltzer burde være velkjent for de fleste, som programleder i Trygdekontoret på NRK.

Som en hyllest til Turboneger, og en passende beskrivelse for hva man tenker når man betrakter den sinnsyke utviklingen i verden rundt oss:

Her kan du se kanskje tidenes norske rockeband fremføre klassikeren Fuck The World.