Del saken





Ja, snorking er irriterende. Har du hatt lyst til å holde en pute over ansiktet på mannen din?

For det er flere menn enn kvinner som snorker.

Snorking produseres ved vibrasjoner/svingninger av drøvelen. Hyppigheten tiltar med alderen. En italiensk studie fant regelmessig snorking i 30-årsalderen hos ti prosent av mennene og fem prosent av kvinnene, og i 60-årsalderen hos 60 prosent av mennene og 40 prosent av kvinnene, skriver NHI.

De fleste snorker mindre når de ligger på siden, og fete folk snorker også mer. Bruk av alkohol og sovemedisin forverrer visstnok plagene.

Men hva er Dagbladets løsning?

Vel, de kommer med det som først fresmtår som en noe uforståelig forklaring basert på studier av en stor, nordeuropeisk befolkning over en 20 års periode. Den skal vise at kronisk nesetetthet kan føre til snorking. Men den gir også et annet, overraskende funn, skriver Dagbladet: «snorking kan også føre til kronisk, tett nese.»

– Hypotesen vår var at kroniske nesesymptomer som tett nese er en risikofaktor for å snorke, men at snorking ikke fører til kronisk tett nese. Det som var interessant og litt uventet, er at vi fant signifikante sammenhenger begge veier, forklarer Ane Johannessen som er forsker og førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Nesen er problemet, uansett. Den blir tett.

– De fleste foretrekker å sove med munnen lukket, og puster gjennom nesen. Dersom nesen er tett, vil den i løpet av natten kunne bli enda tettere ved at den ikke brukes av luftstrømmen under søvn. Dette vil igjen gjøre at man åpner munnen og begynner å snorke, sier Stein Helge Glad Nordahl, som er professor ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. Han er også nese- og bihulekirurg.

Professor sier at mange som sliter med tett nese og snorking, gjerne ender opp med et overforbruk av forkjølelses-nesespray, som Otrivin.

Videre forklarer han at et overforbruk av Otrivin i seg selv kan være en bidragsyter til kronisk tett nese.

– Jeg pleier å si det slik når jeg underviser rundt seksti legestudenter, at i alle fall to av de misbruker Otrivin daglig, noen bruker flere flasker i uken.

– Bruker du nesespray om natten blir nesen mer åpen og man snorker mindre, men bare for en kort periode. Og så ender nesen opp tett fordi du bruker det daglig.

Så på den måten kan snorkingen føre til tett nese, som igjen fører til mer snorking. Så man lærte noe av artikkelen i Dagbladet.

Men om den strengt tatt levde opp til overskriften: «Slik blir du kvitt snorkinga» er en annen sak.