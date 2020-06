Del saken





For Ole Petter Hjelle er fysisk aktivitet essensielt for å bevare god mental og fysisk helse.

Nå har Hjelle, som er kjent som «treningslegen», forsøkt å finne ut hva som er nøklene for å få et langt og godt liv. Resultatet er beskrevet i boken Lev til du blir 100. I presentasjonen av boka kan man blant annet lese:

«Visste du for eksempel at du forlenger livet med ca. sju minutter for hvert minutt du trener? Eller at relasjonene til menneskene rundt deg er den viktigste faktoren for hvor lenge og godt du lever?»

– Hvor lenge og godt du lever, bygger i liten grad på tilfeldigheter, men handler først og fremst om å ta gode valg i hverdagen, sier han til Aftenposten.

Dette er Hjelles syv nøkler til et godt og langt liv:

1. Påvirk genene dine

Gode livsstilsvalg påvirker og reduserer risiko for sykdom.

2. Vær fysisk aktiv

20 minutters rask gange om dagen reduserer risikoen for tidlig død med opptil 30 prosent. Det er aldri for sent å begynne et aktivt liv.

3. Spis deg frisk

Her anbefaler legen såkalt middelhavskosthold.

4. Få nok søvn

De som sover mellom syv og åtte timer per natt hadde 35 prosent redusert risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer sammenlignet med de som sover fem timer per natt.

5. Ikke røyk

Allerede 20 minutter etter røykestopp, merkes de første helsegevinstene.

6. Vaksiner deg

I Norge vaksineres vi mot elleve ulike sykdommer. Følg helsemyndighetenes vaksinasjonsråd, anbefaler Hjelle.

7. Invester i sosiale relasjoner

Å skape og vedlikeholde gode relasjoner til menneskene rundt deg gir både trivsel og god helse. I Norge er omlag 20 prosent ensomme.