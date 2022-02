Del saken

I en hektisk hverdag der alt går i ett, er det noen som dropper søvn for å utfolde seg om natten.

Personen med lange arbeidsdager kan velge seg litt egentid i mørket enn å sove, ifølge en artikkel på BBC. Begrepet revenge bedtime procrastination, eller hevnutsettelse av leggetid, har dukket opp som et uttrykk på kinesisk.

Det å legge seg sent er et kjent fenomen i søvnforskningen. Men om behovet for egentid er en forklaring, er ikke like kjent.

– Jeg har ikke lest om dette fenomenet, men det høres fornuftig ut at noen utsetter søvnen fordi de har behov for litt tid til seg selv, sier søvnforsker Øystein Vedaa til Forskning. Han forteller at mange har en svakere viljestyrke om kvelden:

– Det er kjent at folk bytter søvn mot underholdningstid. Ikke alle er like disiplinerte, og de klarer ikke alltid å forlate underholdningen og velge å sove.

Vedaa sier at tv, nett og spill stimulerer selv om en er trøtt, og det gjør det vanskelig å sove.

– Spesielt er det et problem for ungdommer og unge voksne. Vi vet at de sover kortere og har mer innsovningsvansker enn unge hadde for tretti år siden. Og blant dem er også spilling en del av grunnen. Og ulike spill virker på hjernens belønningssystem, og det virker også sånn at det holder oss våkne, sier han, og legger til:

– Venner er viktige for unge. Ungdom får gjerne bestemme leggetiden mer enn yngre barn. Det er en makt de kanskje ikke alltid er modne nok til å ha, nå som det finnes så mange andre aktiviteter som lokker.

For folk som lider av søvnmangel, er problemet ofte at de prøver for hardt.

– Hvis det tar for lang tid å få sovne, vil ofte bekymringer og frustrasjon over dette øke og gjøre det vanskelig å sovne. Da kan det være nyttig å stå opp igjen og gjøre noen annet en liten stund, forteller Vedaa.