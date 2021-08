Del saken





Xstra skrev tidligere i sommer om Angelika Kristiansen, som er 28 år og fra Magnor og som deltar i sin første Miss Norway konkurranse.

Og hun har ikke ligget på latsiden. Det er om å gjøre å promotere seg mest mulig.

– Hvordan kåres vinneren i Miss Norway?

– Vinneren i Miss Norway kåres av et dommerpanel. De tar en helhetsvurdering av alle deltagerne, men det er et poengsystem. Alle finalistene har jobbet med å skaffe seg poeng for forskjellige aktiviteter. Dette gir dommerne en oversikt over hvem som har fått til mest gjennom perioden. Samt vil dommerne også se på hvem som folket har gitt flest stemmer til gjennom SMS. De legger stor vekt på at den som vinner Miss Norway skal være en positiv representant med gode verdier og kan være en rollemodell for kommende generasjoner.

Xstra har tatt en titt på stemmene så langt, og Angelika ligge på topp i antall stemmer.

– Hva har du gjort denne sommeren for å stå så sterkt som mulig?

– Det har gått mye i trening med 12 cm hæler, slik at jeg skal være trygg på scenen. Ellers har jeg vært rundt om på Innlandet for å bidra frivillig, plukke søppel eller snakke om dysleksi og min historie. Videre har jeg fått med meg hele 13 sponsorer som har troen på meg i konkurransen.

Hun er stolt og forteller at det er nye rekord i antall samarbeidsavtaler i Miss Norway-historien.

– Vakre jenter møter vel ofte misunnelse. Har du opplevd mye av det?

– Hva som er vakkert er veldig subjektivt og vanskelig å bedømme, og selv har jeg ikke følt på at noen misunner meg. Alle jeg har vært i kontakt med har vært positive og glade for at jeg tør å gå min vei. Selv mener jeg det er viktig å heller heie på andre enn å være misunnelig. Alle har negative og positive sider ved seg, og vi burde feire hverandre og våre særegenheter, ikke ønske å være noe annet enm den vi er.

– Det er ikke til å komme bort fra at mange lurer. Er du singel?

– Jeg er ikke singel! Kjæresten og jeg har nå vært sammen i fire år, og har det veldig godt sammen. Kunne ikke bedt om en bedre støttespiller i livet.

– Hvor mange timer i uken trener du?

– Som regel, i den «normale» hverdagen trener jeg yoga 5 dager i uka. Den siste tiden har jeg ikke fått til å trene like mye som jeg pleier, men har blitt en joggetur nå og da. Så i sommer har mesteparten av treningen blitt i 12 cm hæler for å jobbe med å få gangen til finalen på plass. Det er mye vanskeligere enn det ser ut, og finalistene har gjort det riktig om gangen ser naturlig og uanstrengt ut.

– Har du noen forsetter om å bli et bedre menneske? Og hva er i så fall det?

– Det å jobbe med å bli et bedre menneske er en kontinuerlig prosess som varer hele livet ut, og så det å forberede meg som menneske er noe jeg jobber med hverdag. Det viktigste i denne prosessen er å være åpen for å lære og åpen for at man kan ta feil. For meg er det ikke en rekke steg man må igjennom for å bli et «bra» menneske. Dette er en individuell prosess, men man trenger respekt. Respekt ovenfor mennesker, dyr og verden i en helhet, for det åpner opp for samtaler og muligheter til å finne nye løsninger sammen på utfordringer. Når man er ydmyk og tørr å ta feil, utvikler man seg som menneske.

– Lider du av såkalt klimaangst?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er klimabevisst og er innforstått med at vi må gjøre grep for å kunne leve godt på planeten vår i fremtiden. Uten å presse bedrifter og politikken til å ta større grep for å snu klimautsiktene, har vi dessverre en usikker fremtid i møte. Gjennom konkurranseperioden i Miss Norway har jeg gitt folk enkle grep de selv kan gjøre for å bidra. Hvis alle gjør det de kan, vil det ha store ringeffekter.

– Hvordan kan de som vil at du skal vinne, støtte deg?

– De som ønsker å støtte meg, kan gjøre dette ved å stemme på meg på SMS. Ved å sende MISSU 2 til 2401 stemmer du på meg som din favoritt, en stemme koster 20kr. Setter utrolig stor pris på alle som har allerede stemt på meg, og til de som har tenkt å gjøre det, tusen takk. Hvis jeg blir kåret til Miss Norway gir det meg en enda større plattform for å kunne påvirke til positiv endring for klima, men også hjelpe barn og unge med lese- og skrivevansker, avslutter hun.