Av og til må man gjøre sitt fornødne og det kan være godt å få det ut. Men det skal også fjernes.

Spørsmålet er: lukker du lokket før du trekker ned?

Hvis du ikke gjør det kan bakterier og virus bli hengende i luften i 30 minutter. De kan spre seg utover, skriver forskning.no. Forskere finner ikke bevis på smittet av covid-19 fra toaletter. Men det finnes andre smittsomme sykdommer og det er ikke bare do-lokket. Dårlig håndvask og håndtørkere, manglende vask av overflater, tette vasker og søppelbøtter uten lokk bidrar også.

Offentlige toaletter er en versting.

– Spesielt de som brukes ofte og ikke rengjøres ordentlig. Bakterier kan havne mellom en og halvannen meter unna toalettet. Partikler også spre seg så høyt som 25 centimeter over toalettsetet, noe som i mange tilfeller betyr spyleknappen, sier professor Erica Donner ved University of South Australia i en pressemelding, og legger til at faren for å bli smittet av covid-19 er lav:

– Men hvis du begrenser tiden du er der, vasker og tørker hendene dine ordentlig, lar være å bruke mobiltelefonen, spise eller drikke der inne, er risikoen lav. Det gjelder særlig på toaletter som blir grundig og ofte vasket.

Forsker ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein forteller til forskning.no at det er flere studier som har vist at det å trekke ned i toalettet produserer såkalte aerosoler. Det er små dråper i luften som kan inneholde virus.