Det kan være vanskelig for en mann å forstå seg på en kvinne, hvordan er hun egentlig satt sammen?

For å virkelig forstå seg på en kvinne, er det viktig å vite hva hun trenger og ønsker fra deg.

Ifølge den amerikanske psykologen John Gottman er det å være pålitelig stort sett alt du trenger for å få et bedre parforhold.

I boken «Det kvinner vil ha, det menn vil ha» skriver han at de to tingene menn klager mest på er krangel i forholdet, og for lite sex.

Tre nøkler til å nå frem

Ifølge sexolog Siv Gamnes trenger man ikke forstå partneren sin hele tiden, selv om det hadde gjort livet langt enklere.

– Det er ikke så viktig å hele tiden forstå henne, så lenge du har et oppriktig ønske om å gi henne det hun trenger, sier Gamnes.

Er du ikke klar over hva hun trenger eller ønsker seg; spør henne.

– Kommunikasjon er viktig, ikke avvis henne fordi du ikke forstår henne. Kom henne i møte, foreslår Gamnes.

Det er spesielt tre former for bekreftelse og anerkjennelse som kvinner ønsker fra partneren.

– Kvinner ønsker at partneren skal se hennes som mor, som karrierekvinne og som kjæreste. For kvinner er dette veldig viktig, og kommer høyt.

Gamnes erfaring er at mange menn etterlyser det samme, men at det hos kvinner er et enda sterkere behov.