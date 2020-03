Del saken





De to amerikanske musikerne Alan Merrill og Joe Diffie døde søndag etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Merrill, mest kjent for å stå bak låten «I love Rock ‘N Roll» døde 69 år gammel etter komplikasjoner knyttet til viruset.

Det bekrefter datteren i et Facebook-innlegg hvor hun skriver at hun fikk to minutter til å si adjø til faren. Samtidig oppfordrer hun til å ta viruset alvorlig, og hun skriver at man ikke helt skjønner alvoret før det rammer dine nærmeste.

– Hold dere inne. Om ikke for din egen del, så for andres. For pappa. Dette er virkelig, skriver Laura Merrill.

– Jeg har akkurat mistet mitt livs kjærlighet og vil ikke kunne klemme noen fordi jeg har blitt utsatt og nå må være i to ukers karantene hjemme. Alene, skriver hun.

Den 61 år gamle countrymusikeren Joe Diffie måtte også gi tapt for viruset søndag, kun to dager etter at han selv bekreftet at han var syk.