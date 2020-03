Del saken





Tor-Ludvig Wårøy er trubadur. I 30 år har han reist fra pub til pub og spilt «harry» låter for et bedugget publikum.

På nettsiden til eventbyrået Topp Arrangement er Tor-Ludvig presentert slik:

Han vinner alltid publikums oppmerksomhet grunnet sin sterke stemme, sin overbevisende gitarspilling og sin utømmelige kilde av energi. Allsang er noe som er umulig å unngå, og før du vet ordet av det står han oppå bordet ditt eller på bardisken og synger med… Stemningen har gjort så stort inntrykk rundt forbi at det har fått et eget uttrykk: «Bånn Jolly».

Det hele illustrert av et bilde av Tor-Ludvig med gitar, rammet inn av kvinneben i høye hæler. Han vet det er harry, men det er litt av poenget, sier Wårøy til Aftenbladet:

– Harry er undervurdert, sier han, og ramser opp bandene i Norge han tror tjener mest:

Plumbo, Vassendgutane, Gunslinger. Ikke Astrid S, eller Arif, men de som lever av å være harry.

Han tror mange er «skapharry», og heller vil høre «Sweet Home Alabama» enn en ny låt fra et hipt undergrunnsband.

Fullbooket ut året

Tor-Ludvig har eget AS, to spillejobber i uken og en omsetning på rundt 1 million kroner i året. Han er fullbooket ut 2020. Å spille andres låter går helt fint:

– Jeg lager jo egne låter jeg også, men man må ta et valg i starten av karrieren. Enten spille de låtene folk vil høre, eller fremme sin egen musikk. Jeg har aldri hatt et behov for å spille kun mine egne låter, men putter heller inn noe eget materiale når det passer. Først nå, etter så mange år på veien, har dette blitt aktuelt for min del.

Tor-Ludvig er ikke akkurat kjendis, men allikevel et kjent ansikt i Rogaland blant de som trives på de brune utestedene.

Selv om det knyttes noen fordommer til begrepet trubadur har dette endret seg i løpet av Tor-Ludvigs lange karriere:

– Jeg føler ordet var mer negativt ladet på 90-tallet (…) Da ble alt av drikke som regel dekket, og enkelte utnyttet dette og ble minst like fulle som publikum. Det ødela for alle oss andre, sier Tor-Ludvig.

– Jeg føler ikke ordet er negativt ladet i dag.

Keep on rockin’, Tor-Ludvig!