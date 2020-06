Del saken





Det britiske ikonet Vera Lynn 18. juni. Hun ble 103 år gammel.

Vera Margaret Welch ble født 20. mars 1917. Hun ble født inn i en arbeiderklassefamilie, faren var rørlegger.

Hun begynte å synge da hun var syv år gammel. Kunstnernavnet Lynn (hennes bestemors pikenavn) tok hun som 11-åring.

Vera Lynn hadde en lovende fremtid foran seg da krigen brøt ut i 1939. Lynn tenkte umiddelbart at krigsutbruddet ville bety slutten på hennes karriere som sanger.

Hun meldte seg til frivillig krigstjeneste. Men da fikk hun beskjed om at det beste hun kunne gjøre for å hjelpe landet sitt var å fortsette som artist.

Sin ikoniske status som de militære styrkenes kjæledegge (Forces’ Sweetheart) oppsto mye på grunn av en serie radioserien «Sincerely Yours», som knyttet soldatene ved fronten til deres kjære hjemme. Før dette sang hun på undergrunnen som ble brukt som tilfluktsrom. Hun opptrådte også live for soldater i Egypt, India og Burma.

Lynn sang ikke om mot, konge og fedreland, men om savnet etter familien og kjæresten, eller drømmen om å se den engelske kysten igjen, som i A Nightingale Sang In Berkeley Square og klassikeren White Cliffs of Dover, her fremført i 1984 da Lynn var 67 år gammel.

Ekstremt populær

Lynn var ikke direkte vakker. Men hennes arbeiderklassebakgrunn og vinnende vesen gjorde henne ekstremt populær blant de britiske troppene.

Hun hadde en unik, crooner-aktig sangstil. Stemmen var både myk og kraftfull, med imponerende presisjon og stemmekontroll (selv om stilen hennes av enkelte politikere ble ansett som ukvinnelig). Hør for eksempel denne fremføringen av Land of Hope and Glory fra 1962 (sangen starer etter 50 sekunder).

Mitt første møte med Vera Lynn var gjennom Pink Floyd, og den lille hymnen Vera fra albumet The Wall (1979).

Does anybody here remember Vera Lynn

Remember how she said that we will meet again some sunny day

Vera, Vera what has become of you?

Does anybody else in here

Feel the way i do?

Etter krigen

Etter krigen oppnådde Lynn også suksess i USA, blant annet med listetoppen Auf Wiederseh’n, Sweetheart. Hun fortsatte å gi ut musikk i tiår etter tiår. Hun var opptatt av krigsveteranene hele livet, og hennes siste singel I Love This Land kom i kjølvannet av Falklandskrigen.

Hun toppet listene i Storbritannia så sent som i 2006, med samlealbumet «We’ll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn». Lynn var 92 år gammel.

I en alder av 68 opptrådte Lynn på en konsert mot heroin i rocken, med knallharde typer som Lemmy fra Motörhead og Dave Brock med Hawkwind. Sistnevnte sa senere: «Å inkludere Vera Lynn betød mye for meg. Andre verdenskrig var en stor del av min barndom».

Vera Lynn with Dave Brock out of Hawkwind. Both proper veterans. pic.twitter.com/ig6VnuyNwm — GlennA (@GlennAirey) March 21, 2018

Lynn ble offiser av Order of the British Empire i1969 og utnevnt til Dame Commander av Order of the British Empire i 1975. I 2000 ble hun kåret til den personen som best symboliserte den britiske «spirit» på 1900-tallet.

Hun giftet seg med saksofonisten Harry Lewis i 1941. Paret fikk datteren Virginia i 1946, og var gift i 57 år til Lewis døde i 1998.

Nylig var Lynn ute i medier for å trøste og vise støtte til britene under de strenge restriksjonene som følge av coronaviruset.

Nå kan hun endelig hvile, etter 103 år. Slike Damer lages virkelig ikke lenger. Det beste man kan håpe på, er at vi møtes igjen. I mellomtiden vil musikken og sangene leve videre.

Her fremfører Vera Lynn med sin mest kjente sang: We’ll Meet Again.