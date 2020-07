Del saken





Ennio Morricone er mest kjent for sin filmmusikk. Men han var en mangfoldig komponist og en habil jazztrompetist også.

Morricone komponerte musikken til over 400 ulike filmer og TV-serier. I tillegg sto han bak over 100 klassiske verker.

Mest kjent er han for sin musikk til såkalte «spaghettiwestern». Regissøren Sergio Leone og skuespiller Clint Eastwood, kombinert med musikken til Morricone, ga lavbudsjettstriologien The Man Without a Name stor suksess.

Mangelen på midler til stort orkester førte til at Morricone eksperimenterte med elektrisk gitar (Fender), plystring, piskeslag og spesiell koring. Resultatet ble slående vakkert, dramatisk og grandiost.

Filmmusikken til Once Upon a Time in America solgte i mer enn 10 millioner eksemplarer, noe som var rekord. Morricone komponerte også den offisielle låten for fotball-VM i Argentina i 1978.

En av hans best kjente sanger er The Ecstasy of Gold, som her fremføres av «The Munich Radio Orchestra», med Morricone selv som dirigent. Denne låta, også fra filmen The Good, the Bad and the Ugly, ble merkelig nok brukt av punkbandet Ramones til å avslutte sine konserter, mens Metallica brukte låta som intro til sine konserter (siden 1983). Metallica spilte inn låten på hyllestalbumet «We All Love Ennio Morricone» fra 2007.

Også filmmusikken til The Mission gjorde stor suksess. Det samme gjelder filmmusikken til Oscar-vinneren Cinema Paradiso. Han bidro med vakker musikk til andre kjente filmer som The Mission to Mars og The Untouchables.

Morricone samarbeidet med en rekke store regissører, som Brian de Palma, John Carpenter, Sergio Leone og etterhvert Quentin Tarantino. Så sent som i 2016 fikk Morricone sin første musikalske Oscar for filmmusikken til Tarantino-filmen «The Hateful Eight». Men allerede i 2007 ble han tildelt Academy Honorary Award. Morricone er den eneste komponisten som har mottatt denne æresprisen, i tillegg til Alex North.

Ennio Morricone døde 6. juli av skader han pådro seg etter et fall. Han ble 91 år gammel. Morricone har inspirert ulike musikere som Dire Straits, Radiohead, Muse og Metallica. I tillegg har han vært et musikalsk bakteppe for millioner, kanskje milliarder av filmtilhengere, særlig de fanatiske tilhengerne til Clint Eastwood og hans klassiske westernfilmer.

Nedenfor kan du se en flott versjon av The Good, the Bad and the Ugly, fremført av det danske nasjonale symfoniorkester, med Christine Nonbo Andersen som sopran og plystrer. Dirigent er Sarah Hicks.