En tenåring fra Columbus, Ohio viser verden at hardt arbeid gir resultater.

Nesten hver dag de siste fem årene har Lashawn Samuel gått fem kilometer til Columbus Metropolitan Library’s Franklinton Branch for å få hjelp med leksene, for så å gå fem kilometer hjem igjen i kveldens mørke.

– Gutten har vist enorm utholdenhet, han gir seg aldri, sier Kelly Young. Young jobber på biblioteket med å hjelpe skoleelever med leksene.

Lashawn har opplevd sykdom og problemer med matsikkerhet. Han mistet også en god venn, som døde etter et voldelig gjengoppgjør. Allikevel ga han aldri opp målet, som var å bli den første i sin familie som kom inn på college, ifølge Breitbart.

Belønning for strevet

I vår har arbeidet båret frukter. Lashawn har blitt tilbudt plass på tolv ulike college, blant annet hans førstevalg: Ohio State University’s Fisher College of Business.

– Jeg var så glad for at jeg skal starte på college. Selv om ingen andre ville akseptert meg var jeg sikret plass på denne skolen. Jeg vet at jeg gjorde alt som var nødvendig for å komme inn på college, og er glad for å bli belønnet for det harde arbeidet , sier Lashawn.

En av tingene som motiverte Lashawn var ordene til den berømte tennisspilleren Arthur Ashe:

«Start where you are. Use what you have. Do what you can.»

Oversatt betyr det omtrent at man må akseptere situasjonen man er i, utnytte de ressurser og evner man har tilgang til og gjøre det aller beste ut av situasjonen.

Nå vil Lashawn motivere andre til å ikke gi opp håpet. Han håper ikke coronaviruset vil hindre unge mennesker fra å jobbe mot sine mål:

Det vil alltid dukke opp utfordringer og hindringer man må takle på veien. Men så lenge man er ærlig mot seg selv og beholder troen og holder ut, så kan man overvinne alt, hvis viljen er sterk nok.