Dette er en VG-historie av det tragiske slaget.

Dert gjelder en ung mann som av frykt for å bli far (han vokste opp med syv søsken og mye styr) reiste til London for å sterilisere seg. I Norge er det ikke lov før man fyller 25 år.

Men det gikk helt galt. Det viste seg at sædlederen på venstre side var vanskelig å finne.

– De rotet rundt i en time ekstra, før de endelig lyktes, forteller Daniel.

Han fikk massive blødninger i testikkelen.

– Den ble så stor som en liten honningmelon, og det var utrolig vondt. Det var sikkert en liter med væske inni der.

Da han kom hjem til Norge måtte han oppsøke hjelp. Væsken måtte tømmes ut.

– Men det ble også en komplikasjon, for da grodde såret på pungen sammen med huden foran ved roten til penis, og skapte et arrvev som konstant «drar» i pungen, forteller han.

– Hvis jeg bare kommer borti testikkelen, så føles det som om jeg har blitt sparket, forteller han.

Når han masturberer, gjør det veldig vondt. Og det blir helt krise når han får utløsning.

– Da får jeg en trykkende smerte mot blæra, forteller han.

Han forteller at det er vanskelig å ha sex med noen uten at pungen kommer inntil. Og han må helst komme med en gang om ikke smertene skal bli helt umulige.

Undersøkelser viser at så mange som 1 av 20 menn som gjennomgår sterilisering opplever alvorlig kronisk smertetilstand.

Dette er helt ny kunnskap, sier professor i sexologi og lege Esben Esther Pirelli Benestad til VG.

– Både som lege og som sexolog har jeg trodd at sterilisering for menn var en helt grei prosedyre å anbefale. Vi har trodd at det var få eller ingen problemer, men det viser seg at det er feil, sier hen [sic]