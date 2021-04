Del saken





Den danske filmen «Et glass til» fikk Oscar-prisen for beste internasjonale film. Regissør Thomas Vinterberg hyllet sin avdøde datter fra scenen.

Den danske filmen, som tar utgangspunkt i en teori om alkoholpromille som er forbundet med den norske psykiateren Finn Skårderud, var storfavoritt og fikk prisen under utdelingen natt til mandag norsk tid.

Den norske filmfotografen Sturla Brandth Grøvlen var hovedfotograf på filmen.

– Dette er mer enn jeg kunne ha sett for meg, bortsett fra at det er det jeg alltid har sett for meg. Og her er jeg nå. Det er fantastisk, sa regissør Thomas Vinterberg i sin takketale.

– Siden jeg var fem har jeg skrevet taler til dette, sa Vinterberg.

Gråtkvalt takketale

Vinterberg var til stede på seremonien i Los Angeles. Der fortalte han gråtkvalt om datteren Ida, som døde like etter at filmingen hadde startet.

– Vi ville lage en film som feirer livet, og fire dager ut i filmingen skjedde det forferdelige. En ulykke på motorveien rev datteren min fra meg. Vi savner henne og elsker henne, sa Vinterberg før han måtte ta en pause for å håndtere følelsene.

– To måneder før hun døde var hun i Afrika og leste manuset til filmen, og glødet av entusiasme. Hun skulle være i filmen. Og hvis noen tror hun er her på et vis, kan dere se henne klappe her sammen med oss. Vi laget denne filmen for deg, Ida. Du har vært del av dette mirakelet, sa Vinterberg.

Stille i to uker

Den norske hovedfotografen på filmen har tidligere fortalt om hvordan dødsfallet preget hele produksjonen. Ida Vinterberg ble 19 år.

– Da Ida døde, holdt vi produksjonen stille i to uker før vi langsomt startet opp igjen. Det er klart det påvirket oss alle sammen, og jeg tror da også at det påvirket hvordan filmen ble. Jeg tror den ble mer livsbekreftende og mer leken i forhold til den retningen vi opprinnelig var på vei, har Brandth Grøvlen sagt til NTB.

– Det å lage film var liksom ikke så viktig i denne situasjonen, men samtidig var det utrolig viktig å være sammen med alle som jobbet på filmen. Jeg tror det ga en stemning av at vi tok mer ansvar og at vi fikk et sterkt samhold som mennesker, ikke kun som kollegaer.

Gi slipp på kontrollen

Selve filmen handler ifølge regissøren om å vise fram hvordan man kan gi slipp på kontrollen over livet.

– Det er en film om fire fordervede, hvite fulle menn som lærer barn å drikke, sa Vinterberg til latter fra salen i Los Angeles.

Regissøren trakk spesielt fram Mads Mikkelsen, som har hovedrollen i filmen.

Vinterberg var også nominert i kategorien beste regi, men der var det Chloé Zhao som vant for sin film «Nomadland».

Chloé Zhao vant Oscar for beste regi som andre kvinne i historien

Chloé Zhao vant Oscar-prisen for beste regi for hennes «Nomadland». Hun er bare den andre kvinnen som har fått denne prisen i Oscar-historien.

«Nomadland» var nominert i hele seks priskategorier, blant annet den prestisjefylte beste film-kategorien. Filmen handler om en kvinne som etter ektemannens død bestemmer seg for å forlate hjembyen i Nevada til fordel for et liv som nomade.

Zhao gikk seirende ut av kategorien beste regi som første kvinne siden Kathryn Bigelow vant for «The Hurt Locker» i 2010. De to er de eneste kvinnelige regissørene som har vunnet prisen.

Oscar-akademiet har fått kritikk for å stort sett premiere hvite menn i filmbransjen, og har de siste årene lovet å ta grep for å speile mangfoldet i filmbransjen bedre.

I kategorien beste regi ble det i år skrevet historie da det for første gang i prisutdelingens historie var to kvinner blant de nominerte. I tillegg til Zhao var Emarald Fennell nominert for «Promising Young Women».

Danske Thomas Vinterberg var også nominert til prisen for beste regi for «Et glass til». Han gikk uansett ikke tomhendt fra utdelingen ettersom filmen hans vant for beste internasjonale film.

Ingen Oscar-pris for Hammer – «Colette» vant for beste kortdokumentarfilm

Det ble ingen Oscar-pris på den norske filmskaperen Anders Sømme Hammer. Den amerikanske filmen «Colette» vant Oscar-prisen for beste kortdokumentarfilm.

Hammers film «Do not Split» var nominert til Oscar for beste kortdokumentarfilm, men det ble ingen pris på nordmannen.

I stedet vant den amerikanske filmen «Colette», som følger franske motstandskvinnen Colette Marin-Catherine som besøker Tyskland for første gang på 74 år.

I filmen får vi blant annet se hennes besøk i konsentrasjonsleiren Mittelbau-Dora, der broren hennes døde.

Fem nominerte

Hammers kortfilm var en av fem filmer som var nominert til prisen. Den norske filmskaperen fulgte utdelingen fra et produksjonslokale i Oslo. På grunn av koronapandemien er årets seremoni delvis digital.

Hammers dokumentar handler om at menneskerettighetene og demokratiet i Hongkong er i ferd med å forsvinne under press fra Kina. Hammer har i en årrekke jobbet som journalist i konfliktsoner i blant annet Afghanistan.

I takketalen sa «Colette»-regissøren at han tror kraften i dokumentarfilmens evne til å fortelle en historie blant annet vil sørge for at demonstrantene i Hongkong og barna i Jemen, som en annen av de nominerte filmene handlet om, ikke blir glemt.

– Det er derfor vi gjør dette, det er derfor vi lager disse filmene. Vi er takknemlige for at disse historiene er blitt hedret i kveld, sa regissør Anthony Giacchino.

Mente hans film skilte seg ut

Hammer sa før utdelingen at hans film skiller seg ut i konkurransen som en veldig fysisk og røff film.

– Det var veldig mye løping, det var ganske dramatiske situasjoner som du også kan se i filmen der det var skyting fra alle kanter til tider, har han sagt til NTB.

– Jeg hadde ingen store utfordringer i dette prosjektet hvis du sammenligner det med hva de rundt meg risikerte. Jeg fulgte unge mennesker som risikerer hele framtida og som også risikerer å sitte i fengsel i mange, mange år framover. Da føler jeg meg privilegert når jeg som nordmann kan være der og gjøre jobben som journalist, har Hammer sagt.