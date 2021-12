Del saken

Forskere har funnet ut at de som er borte fra jobb på grunn av psykiske plager føler seg mer mobbet enn andre.

– Vi vet fra tidligere forskning at mobbing på arbeidsplassen øker risikoen for å bli sykmeldt eller ufør, men det er ingen som har sett på mobbing som en faktor som kan forutsi sykefravær og uførhet spesifikt for folk med vanlige psykiske lidelser, sier Camilla Løvvik til Psykologisk.

Løvvik er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Hun sier at tidligere studier ofte har hatt fokus på individet, og at de denne gangen har sett på eksterne faktorer knyttet til arbeidsplassen.

Les også: Flere føler seg mobbet hjemme

Hun sier at det handler om erfaringene deres, og når de har erfart at de blir mobbet på jobb, blir hinderet for å komme tilbake høyere.

– Det er individet som bærer den tyngste børen, som har en psykisk lidelse, blir sykmeldt, og som må komme seg tilbake til arbeidslivet. Nå vet vi at mobbing kan være et stort hinder, og det er et tydelig tegn på at det også må rettes en innsats mot arbeidsmiljøet.

Les også: Netthets øker blant unge, og jenter er verst

Forskeren hevder at av og til er det å være sykmeldt både riktig og viktig, men hun understreker at det er også viktig å få komme tilbake til arbeidslivet.

– Arbeid er generelt bra for den psykiske helsen. Både for de med og uten psykiske lidelser, sier Løvvik.