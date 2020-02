Del saken





Det er åtte år siden legendariske Swans ga ut studioalbumet «The Seer» og besøkte Parkteatret sist. 5. august blir det igjen intimkonsert med undergrunnsrockerne fra New York.

Post-punkbandet Swans, med Michael Gira i front, er selve pionerene innen industriell og mørk undergrunnsrock.

Bandet ble dannet i New York tidlig på 80-tallet, og er kjent for sine brutale, støyende og repeterende låter og ekstreme tekster.

Swans tilhørte opprinnelig New Yorks no wave-scene, men utviklet senere musikken ved å blant annet inkludere akustiske partier.

Comeback i 2010

Etter at de hadde ligget i dvale siden 1997, ble rockemonsteret vekket til live igjen i 2010:

Den første plata på tretten år, «My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky», innfridde alle forventninger og litt til.

Heldigvis for fansen, var ikke ventetiden før neste utgivelse like lang, og siden 2010 har vi fått gleden av flere kritikerroste album fra bandet – nå sist «Leaving Meaning» fra oktober i fjor.

– «Leaving Meaning» er det første Swans-albumet som ble gitt ut siden jeg oppløste sammensetningen av musikere som utgjorde Swans fra 2010 – 2017. Swans består nå av en roterende rollebesetning av musikere, valgt for både deres musikalske og personlige karakter, valgt etter hva jeg intuitivt mener passer best til atmosfæren der jeg vil se sangene jeg har skrevet presentert.

– I samarbeid med meg bidrar musikerne gjennom sin personlighet, dyktighet og smak sterkt til arrangementet av materialet. De er alle mennesker som jeg beundrer og som jeg personlig liker, forteller bandleder Michael Gira i en pressemelding fra konsertarrangøren Livenation.

Spotify: https://spoti.fi/2SV6V0b