Del saken





Supermodell Halima Aden føler hun ble «revet med» og angrer nå på at hun ikke alltid bar hijab på sett.

Aden, den første modellen med hijab og burkini i Sports Illustrated, skylder på mangel på kvinnelige muslimske stylister, som grunn for at hun ikke alltid brukte hijab, skriver VG.

– Jeg skulle ønske jeg aldri sluttet å ta med meg hijaben min på sett. Fordi minuttet jeg ble for komfortabel … la oss si jeg ble revet med, sier Aden på Instagram story.

Modellen skriver videre at hun fra nå av ikke kommer til å tilpasse seg industrien.

– Jeg kan bare klandre meg selv for å brydd meg mer om å få en slik mulighet, fremfor hva som virkelig sto på spill. Jeg klandrer meg selv for å ha vært naiv og opprørsk. Men jeg skylder på industrien for mangelen på kvinnelige muslimske stylister, fortsetter hun og henviser til flere konkrete hendelser.

Foreldrene til Aden er fra Somalia, men hun er født i en flyktningleir i Kenya. Syv år gammel flyttet familien til USA.

Hun skrev i en tidligere story på Instagram at hun følte hun hadde sviktet kvinnelige muslimer etter å ha mottatt kommentarer som at hun måtte «være mer dristig og vise hvordan en ekte hijab ser ut».

Etter en shoot begynte jeg å gråte fordi jeg visste innerst inne at det ikke var riktig. Men jeg var for redd til å snakke ut. Dette er også en vanlig utfordring, i hvert fall når du er den første til å gjøre noe. Disse kommentarene gjorde at jeg følte jeg gjorde noe feil, og at jeg sviktet dere, skriver Aden.