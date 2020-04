Del saken





Banks sier hun elsker sin nye look.

Supermodell Tyra Banks har hatt en forrykende karriere. Hun ble oppdaget allerede da hun var 15 år, og ti år senere var hun en av verdens best betalte modeller. Siden har hun gjort suksess som programleder i TV-programmet «America’s Next Top Model», som dessuten hovedsakelig var basert på hennes idé.

Nå står Banks frem og avslører at hun har gått betraktelig opp i vekt, ifølge Contact Music.

– Du kan ikke se det fordi jeg har på meg en herreblazer, men akkurat nå er jeg 13 kilo tyngre enn da jeg prydet coveret til et veldig berømt bikinimagasin som kom ut i fjor, sier Tyra til Harper’s Bazaar, og sikter til en nylig forside i Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Mat som hobby

46-åringen forteller at hun absolutt ikke anser de ekstra kiloene som noe negativt.

– Mat er hobbyen min, så mye av privatlivet mitt dreier seg rundt mat. Å finne nye steder å spise, utfordre meg selv til å ikke gå tilbake til samme restaurant før etter et halvt år, finne matfestivaler, forklarer hun.

For to år siden avslørte Tyra at hun har fikset på utseendet, og videre at hun trenger sminke for å føle seg vel.

– Naturlig skjønnhet er urettferdig, sa hun i den forbindelse til People.