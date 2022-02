Del saken

Dermed blir det den maskerte duoen som skal representere Norge i Eurovision i Torino i mai.

– Dette var fantastisk. Nå skal vi fullføre Neils profeti om å bli galaksens største band, og da er det jo bare jorden som står igjen, sier Subwoolfer via sin talsperson Carl-Henrik Wahl etter at det norske folk hadde kåret dem til vinnere av årets Melodi Grand Prix.

Subwoolfer skal representere Norge under Eurovision i Torino i Italia i mai med låten «Give That Wolf A Banana», skriver NTB.

Subwoolfer var også store forhåndsfavoritter blant bookmakerne.

– Vi må jo lære oss litt italiensk og kjøre på. Vi har jo allerede gitt ut en låt som heter «Give The Wolf A Romantic Banana», så da har vi varmet litt opp. Nå sier han bak meg her også at han har lært at spagetti og linguini betyr «stem på oss», sier Wahl.

Totalt ti artister og band deltok i kveldens finale i H3 Arena på Fornebu i Bærum. I gullfinalen møttes Subwoolfer og bandet NorthKid fra Nord-Norge.

Eurovision holdes i Torino 14. mai.