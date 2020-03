Del saken





Tonje Hessen Scheis nye film iHuman handler om kunstig intelligens (AI) og skulle ha premiere 13. mars.

Nå blir premieren utsatt, siden alle kinoer stenges ned som følge av coronaviruset.

Schei har tidligere gjort seg bemerket med flere filmer som omhandler samspillet mellom teknologi og mennesker. Hennes siste dokumentar Drone (2014) handlet om droneprogrammet til det amerikanske flyvåpenet. Filmen fikk blant annet en helside i London-avisen The Guardian, og ble solgt til en rekke europeiske TV-selskaper.

I dokumentarfilmen Play Again (2010) river hun en rekke barn løs fra skjermen og tar dem med ut i naturen. Enkelte av barna hadde aldri vært i skogen. Filmen ble vist i over 100 land og vant pris ved flere filmfestivaler.

Nå kommer altså iHuman, som tar for seg skremmende aspekter ved en fremtid hvor datamaskinene, styrt av kunstig intelligens, tar over stadig flere oppgaver som tidligere har blitt utført av mennesker.

AI medfører også skremmende muligheter for overvåkning. Virkeligheten overgår fantasien, noe Schei opplevde under et besøk i Kina.

Da hun reiste til Kina for å filme deler av iHuman, gikk hun over et fotgjengerfelt der et system for ansiktsgjenkjenning skannet alle fjes og ga poengtrekk til dem som krysset gaten på rødt lys.

– Plutselig er science fiction blitt en del av virkeligheten vår, sier Schei til Aftenposten.

Hun håper iHuman blir en vekker:

– Da jeg jobbet med Drone, så jeg hvordan våpnene ble mer og mer selvstyrte. Og dette ble jo blant annet sett på som en løsning på problemet med at pilotene fikk posttraumatisk stress.

Tilbake til naturen

– Som barn har du en helt egen evne til å stoppe opp og studere en maurtue. Hvis du begynner å se inn i de mikroskopiske detaljene rundt oss, er det mirakel på mirakel som skjer, sier Schei.

Men i dag blir norske barn kun kjent med dyr via skjermen. Og utviklingen har skjedd raskt:

– Da jeg kom hjem hit til Norge og viste Play Again, var alle så forferdet over å se hvor langt det hadde kommet i USA. Det var i 2010. Og nå, ti år etter, så ligger jo vi i teten på skjermbruk.

Schei er forferdet over skolens eksperimentering med nettbrett for barn, som vi ikke aner konsekvensene av. Hun savner at barna lærer kritisk tenkning, og ikke stoler blindt på informasjon fra sosiale medier.

Det er ikke slik at Schei er en romantiker som hater teknologi.

– Jeg elsker også teknologi, er fullstendig avhengig av telefon, og datamaskinen min er en del av hjernen min. Jeg eksperimenterer også mye med bruk av teknologi i filmene, sier hun.

– Men det å ha et grunnleggende forhold til naturen, det å kjenne at man får nullstilt seg og bare blir charged up, det er jeg veldig, veldig glad for at jeg har med meg.

iHuman har allerede før premieren vunnet en pris. Nedenfor kan du se en trailer for filmen. «Privacy is gone.»