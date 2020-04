Del saken





Tar du vare på barnas melketenner som minne? Det kan redde barnets liv i fremtiden.

Forskning viser nemlig at melketenner er spesielt rike på stamceller. Slike stamceller kan i fremtiden brukes til å kurere stadig flere sykdommer og til å lage nye organer, skriver KK.

Ifølge Daily Mail håper forskere ved United States National Center for Biotechnology at stamceller fra melketenner kan bekjempe kreft, gjenskape celler i hjernen og forhindre hjerteinfarkt.

Dessverre er det visse regler for hvordan du fjerner og oppbevarer melketennene, så det holder ikke å putte tennene i en pappeske etter den obligatoriske turen innom et vannglass for å forvandles til en 20-kroning. Men i USA finnes det firmaer som har spesialisert seg på å utføre oppgaven for deg.

National Dental Pulp Laboratory forteller på sine nettsider at løse melketennene helst bør trekkes av en tannlege, fordi tenner med blodforsyning inneholder flest stamceller. Det spørs om dette vil bli et populært tiltak blant våre barn.

Tennene bør oppbevares i sterile glass i en blanding av kalsium og magnesium, og kjøles ned med flytende nitrogen.

KK har snakket med Amer Sehic, som er forsker og førsteamanuensis ved Det odontologiske fakultet på Universitetet i Oslo. Han bekrefter at melketenner inneholder mange stamceller.

– I teorien kan de behandles slik at de kan utvikle seg til for eksempel bloddannende celler, nerveceller, benceller og celler i øyet. Det har blitt vist til at melketenner, spesielt fortenner, er svært rike på stamceller; det ble funnet oppimot 20 stamceller i de primære melkefortennene som var felt hos syv og åtteåringer.

– En annen stor fordel ved bruk av dentale stamceller er den lette tilgjengeligheten man har i for eksempel melketennene, og i tillegg skaper det ikke de samme problemstillingene som bruk av embryoer.

– Betyr dette at norske foreldre bør ta vare på barnas melketenner?

– Ja det kan være fornuftig å ta vare på melketennene når man vet om alle disse fantastiske egenskapene disse stamcellene har. Men de må oppbevares fornuftig slik at cellene ikke ødelegges. Det er også naturlig å tenke seg at «ferske» tenner, kanskje de som er trukket ut mens de har vært løse kan ha bevart stamcellene best. Altså at tennene tas ut mens pulpa fortsatt har vært et vitalt organ. Men jeg kjenner ikke til studier som har bevist dette.

Ifølge Sehic kan også stamceller fra visdomstenner være en god kilde.

Men husk: Tennene må trekkes og du må blø for medisinen.