Det har kommet nye og yngre grupper til som kjøpere.

Fire av ti hytteeiere har brukt mer tid på hytta under pandemien. Flertallet av disse vil bruke like mye tid på hytta fremover, blant annet for å jobbe.

Blant dagens hytteeiere bruker to av tre aldri hytta som kontor, ifølge en undersøkelse Ipsos har utført for DNB Eiendom. Fremtidige hytteeiere ser imidlertid for seg å kombinere hyttetilværelsen med jobb i større grad. Seks av ti ser for seg å jobbe fra «hyttekontoret». Det er NTB som melder dette.

– Før brukte vi hytta i helgene og når vi hadde ferie, men nå kommer hytta også i bruk på hverdagene, sier segmentsjef for fritidsbolig i DNB Eiendom, Tone C. Krange.

Fremtidens hyttekjøpere ønsker bredbånd, elbillader og tilgjengelighet.

– Vi tror nærhet til byene blir viktig, slik at det blir enkelt å kombinere hyttelivet med en hybrid arbeidshverdag, sier Krange.

Prisene for fritidsboliger steg med 12,6 prosent i første halvår av 2021, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Foreløpig er det lite som tyder på at interessen skal stoppe opp. Det har kommet nye og yngre kjøpegrupper til under pandemien, ifølge Krange.