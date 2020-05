Del saken





Hele seks av ti LHBT-personer unngår å holde hender med partneren sin i det offentlige rom, ifølge en fersk undersøkelse.

Det fremgår av en ny europeisk undersøkelse blant LHBT-personer at 43 prosent har oppgitt de har blitt utsatt for diskriminering det siste året. Andelen som gir uttrykk for dette har økt med seks prosentpoeng siden tilsvarende undersøkelse i 2012. Dette melder nettstedet Gaysir.

140 000 personer i 30 europeiske land har deltatt i undersøkelsen, som er publisert i forbindelse med en rapport fra Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter (FRA), titulert A long way to go for LGBTI equality.

Unngår å holde hender

52 prosent av de voksne deltagerne har oppgitt at de er åpne om sin legning og kjønnsidentitet. Det er en økning fra 2012, da andelen var 36 prosent. Samtidig svarte hele 60 prosent at de unngår å holde hender i det offentlige rom.

En del har også oppgitt at de har opplevd diskriminering på arbeidsplassen. 36 prosent oppgav dette i år, mot 22 prosent i 2012.

Delt bilde

Ifølge NTB sier henholdsvis 68 og 54 prosent i Polen og Frankrike at samfunnet er blitt mindre tolerant, mens over 70 prosent av de spurte i Irland, Malta og Finland mener samfunnet derimot er blitt mer tolerant.

«I EU har vi dessverre vært vitne til flere anti-LHBTI-hendelser, som for eksempel angrep på Pride-parader, vedtaket om LHBT-frie soner, og bøtelegging for LHBTI-vennlige annonser», skriver Helena Dalli, EU-kommissær med ansvar for likestilling, i den aktuelle rapporten