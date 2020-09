Del saken





Canadisk politi har siktet en mann for råkjøring og farlig kjøring, etter at han sov i 150 kilometer i timen på motorveien.

Politiet fikk melding om en Tesla S som råkjørte. Politiet fulgte etter på motorveien og så at begge forsetene var tilbakelent. Bilen holdt en fart på 150 kilometer i timen, toppfarten på canadiske veier er 110 km, skriver The Guardian.

I januar ble en man siktet for uforsvarlig kjøring da han renset tennene med tanntråd på motorveien i 135 km. Et par måneder tidligere ble en Tesla observert på feil side av veien, men da uten sjåfør.

Også i USA har det vært flere alvorlige ulykker med selvkjørende biler. Blant annet en som konsentrerte seg om et spill på telefonen, og det endte galt.

Produsentene har bygd inn en funksjon for å forhindre at sjåfører utnytter systemet. Det skal bare være for sikkerhet, og er ikke et selvkjørende system, uttaler Gary Graham fra Canadisk politi.