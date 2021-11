Del saken





Sosial angst kan være det meste, alt fra å møte mennesker eller utføre noe. Man blir svimmel, hjertet slår og en blir våt i pannen.

– Andre betegnelser på sosial angst er sosial fobi og sosial angstforstyrrelse. Sosial angst er en kronisk angst for en rekke dagligdagse situasjoner hvor du møter andre mennesker. Mange av dem som lider av sosial angst, har generalisert angstlidelse eller panikklidelse. Sosial angst skiller seg fra skyhet og prestasjonsangst ved at tilstanden har høyere alvorlighetsgrad, sosial angst kan begrense både prestasjoner og livskvalitet betydelig, skriver NHI.

To til fem prosent av oss har sosial angst, og løpet av livet kan så mange som ti til femten prosent oppleve sosial angst. Halvparten av de som har sosial angst, lider også av en sterk frykt sosiale situasjoner. Kvinner lider mest, to og en halv ganger mer enn menn. Sosial angst begynner som regel i 14-16 årsalderen og 95 prosent får lidelsen før fylte 20 år.

De fleste som søker hjelp har slitt med lidelse i ti år. Mange med sosial angst har også andre problemer. Halvparten har fobier eller tung depresjon. En del sliter også med rusmisbruk.

Det er flere årsaker til at noen utvikler sosial angst. Det kan være arv og miljø, men også stressende opplevelser i barndommen. Det kan også være oppdragelse, at man får en følelse av å ikke innfri omgivelsenes forventninger. Det kan slå ut i usikkerhet og angst, og at selvfølelsen svekkes. Med det resultat at en unngår ting. Det blir en ond spiral. Man skammer seg over sin egen svakhet, det igjen fører til mer isolasjon.

