Influenser Sophie Elise Isachsen vil innføre et klimagebyr på de som vil inngå avtaler med henne via United Influencers.

– Det er win win for alle, skriver Isachsen i en mail til God kveld Norge.

Klimagebyret er bare en liten prosent ekstra som hun legger på fakturaen, men hun informerer dem om pålegget og spør om de vil være med. Pengene skal gå til Regnskogfondet.

– Regnskogen er viktig for alt liv på jorden, og det er viktig å bevare det naturlige som fortsatt finnes på jorden, sier Isachsen.

Sophie Elise har fått gode tilbakemeldinger

– Folk synes det er bra, men jeg skulle gjerne sett at flere engasjerte seg i det. Det er jo mye mer engasjerende når man gjør dumme ting, tydeligvis, sier Isachsen til God kveld Norge.

Generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet sier at Isachsen har et varmt engasjement for regnskogen.

– Vi synes dette er helt supert! At hun nå velger å støtte saken økonomisk på denne måten er viktig for oss, skriver han i en mail til God kveld Norge.

Han understreker at disse pengene vil komme godt med.

– Man får enormt mye klimagevinst for pengene, sier generalsekretær Eggen.

Han sier at det er en større aksept for å ta vare på regnskogen, og at den er en viktig del av klimaløsningen.