Xstra skrev nylig om geniet som under hashtaggen «Coronavirus challenge» slikket toalettet på et fly.

17. mars skrev Xstra:

– Den svært blonde 22 år gamle influenseren fra Miami delte klippet under tittelen «Coronavirus Challenge».

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

Nå merker den blonde bloggeren og influenseren konsekvensene. Folk som har fulgt hennes anbefalinger er nå smittet av viruset.

Se og Hør skriver:

Til tross for utallige råd og advarsler mot det potensielt farlige stuntet, gjorde hun det, og flere unge har den siste uka slengt seg på trenden – som går ut på å slikke på et toalettsete på en offentlig plass.

Det ser imidlertid ut til at advarslene mot trenden viste seg å være berettiget, da stuntet denne uka fikk sitt første offer.

20. mars la den 21 år gamle influenseren Larz ut en video på sosiale medier, der han sleiker på doringen ved et offentlig toalett. Til videoen skrev han teksten «retweet for å øke bevisstheten rundt coronaviruset».

Nå er han smittet, melder flere medier. Han har også bekreftet dette selv på Instagram:

Se dette innlegget på Instagram I got diagnosed with Coronavirus 😥 Et innlegg delt av LARZ (@larz) Mars 25, 2020 kl. 6:27 PDT