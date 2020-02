Del saken





Om du skal prøve periodisk faste eller ikke får være opp til deg, men det fungerer veldig bra for meg.

De siste ukene har jeg praktisert det som gjerne kalles «periodisk faste», altså at man spiser innenfor et bestemt tidsvindu, for eksempel åtte timer i løpet av dagen. Dette er en slankemetode som blir stadig mer populær, selv om den går på tvers av offisielle kostholdsråd og vanlige kostholdsplaner for å gå ned i vekt.

Fordelen er åpenbar. Du slipper å å telle kalorier, slik man må om man er på tradisjonelle slankekurer. Det har jeg gjort før og det har fungert bra i en periode, men man går fort lei av å veie brødskiver og pålegg.

Du slipper å styre unna spesielle matvarer, som man må om man for eksempel følger Fedon- Atkins- eller en såkalt «steinalderdiett». Jeg har prøvd det også, det går greit om man lager sin egen mat, men om du lager mat til andre eller spiser ute ofte blir det fort vanskelig.

Med et bestemt fastevindu kan du spise hva du vil. Ulempen er selvsagt at man i teorien kan både overspise og spise veldig usunt, men min erfaring er at metthetsfølelsen kommer raskere og at periodisk faste over tid også fungerer som en trening i selvbegrensing.

Etter å ha eksperimentert også med et fastevindu på så lite som fire timer over flere dager, var jeg ganske sikker på at det å faste i 36 timer skulle gå ganske greit, selv etter en uke med mye sykling, toppturer og offpiste skikjøring.

Jeg hadde mye å gjøre på jobb og ikke noe annet jeg måtte forholde meg til. Dessuten hadde jeg en hevelse i en tå som ville gjøre det vanskelig å sykle eller stå alpint.

Det var på tide å teste hvordan det ville gå å faste i 36 timer.

Og hvilken dag er bedre å starte en enn askeonsdag, dagen den vestilge kirken starter fasteperioden? Hvis vi leser på Wikipedia blir vi klokere:



«Askeonsdag er i den vestkirkelige kristendommen den første dagen i fastetiden. Den faller 46 dager før 1. påskedag, men da søndagene ikke telles med i fastetiden faller den fra kirkelig synspunkt 40 dager før påske. Antallet dager er fastsatt til minne om Kristi 40 dager lange opphold i ørkenen. Datoen varierer ut fra når påsken faller, og askeonsdag feires derfor mellom 4. februar og 10. mars.»

De som kjenner meg, vet vel at askese aldri har vært helt min greie, men jeg tror at slike fasteperioder likevel kan være sunt nettopp som en øvelse i selvdisiplin.

Menneskekroppen er antagelig bygget for å gå i perioder uten mat. I prehistorisk tid var vi jegere og sankere, og tilgangen på mat varierte sterkt. Om det betyr at dette er den optimale måten å leve på skal jeg ikke ha så sterke meninger om, men det er neppe farlig å gå noen timer, et halvt eller et og et halvt døgn uten mat, så lenge man ellers er sunn og frisk.

Å ta avgjørelsen var ganske lett. En utfordring med å faste er jo at mange av rutinene i hverdagen dreier seg om å tilberede og spise mat. Så hva gjør man når man faster? Jeg satte i gang en kimchi, fermenterte grønnsaker slik det lages i Korea.

Resten av kvelden gikk med til jobbing og litt TV-titting. Å sove var ikke noe stort problem og noe sultfølelse kjente jeg heller ikke på.

Da jeg våknet dagen etter følte jeg meg mer opplagt enn vanlig.Etter noen runder med espressomaskinen var kroppen i gang og jeg følte meg ikke spesielt sliten.

Etter et par timer med jobbing var det på tide å komme seg ut en tur på sykkelen. Dette anbefales nok ikke om du ikke er vant til å være i fysisk aktivitet, men om du kjenner kroppen din og er vant til å trene tror jeg det går helt fint. Jeg sykler flere ganger i uken og vet hvor raskt (tregt) jeg kan sykle uten å komme opp i høye soner. Det går helt fint uten næring.

Etter tur var det også veldig deilig å innta litt mat. Men merkelig nok var ikke sultfølelsen så sterk som den ofte pleier å være etter en liten treningstur.

Kort oppsummert: Om du skal prøve periodisk faste eller ikke får være opp til deg, men det fungerer veldig bra for meg.