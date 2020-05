Del saken





Mange mennesker sliter med selvbildet, fordi de har et overdrevent kritisk blikk på seg selv. Her får du noen tips til hvordan du kan dempe din indre kritiker.

1. Erkjenn den indre kritikeren

Før du kan gjøre noe med din overdrevne selvkritikk, må du lære deg å identifisere og anerkjenne den. Din indre kritiker vil åpenbare seg med tanker som «jeg er ikke god nok», «hvorfor gjorde jeg ikke sånn og slik?», «jeg er dum», og lignende. Denne stemmen virker nedbrytende på selvbildet ditt, snarere enn oppbyggende.

2. Reduser kritikkens verdi

Til tross for at selvkritikk har en viktig funksjon, er det viktig å passe på at den ikke blir for nedbrytende og hard. Derfor må du forsøke å minimere stemmen, og ikke tilegne de negative tankene altfor stor verdi. Det er viktig å kunne være selvkritisk når du kan ha et forbedringsbehov. Men det er nok lurt å la være å legge mye vekt på den mer irrasjonelle, grunnløse selvkritikken, og de harde, usaklige personangrepene på deg selv.

3. Still spørsmål ved selvkritikken

Når du først har identifisert din indre kritiker, kan du gå i dialog med den. Still deg selv spørsmål om hvorfor du er så hard med deg selv, og om det egentlig kommer noe godt ut av det.

4. Behandle deg selv som du behandler andre

Neste gang du forteller deg selv at du ikke er god nok, tenk over om du ville ha snakket så kritisk til noen andre enn deg selv. Du ville kanskje ikke hatt noen venner dersom du kaller folk idioter når kommer til deg og forteller at de har dummet seg ut. Du ville neppe ha vært venn med en person som snakket til deg på den måten du kritiserer deg selv.

5. La din indre kritiker bruke mer nøytrale ord

Noen mener at man skal nøytralisere sitt overkritiske selvbilde ved å fortelle seg selv at man har mange positive attributter. Det som derimot kan være mer effektivt er å i stedet bruke helt nøytrale ord. Si til deg selv at du ser helt OK ut, og jobb deg heller mot noe mer positivt over tid. Da blir det lettere for deg å akseptere de mer positive ordene, enn om di bare snur 180 grader og går i motsatt ende med en gang.

6. Avbryt den indre kritikeren

Noen ganger kan det være greit med en avledningsmanøver når kritikeren i deg setter igang. Avbryt den kritiske stemmen ved å fokusere på noe annet, som husarbeid eller en tur i skogen. Naturen kan være terapeutisk i mange tilfeller.

7. Gjenta din indre kritikers ord høyt

Å si høyt det din indre kritiker forteller deg foran et menneske du har tillit til kan være et godt terapeutisk grep. Da skjer det nemlig noe på et psykologisk plan. Du vil selv høre hvor slem du er med deg selv, og hvor ødeleggende dette kan være. I tillegg vil du kunne få en reaksjon fra mennesket du snakker med. Ofte vil den du betror deg til bekrefte at du er på bærtur.

Kilde: KK.