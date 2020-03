Del saken





Karantene, coronafrykt og «social distancing» øker forekomsten av angst og depresjon, ifølge ny forskning.

Forskere ved Kings College i London har gått gjennom resultatene i 24 rapporter om tidligere karantener. De fleste meldte om økning i post-traumatisk stress, forvirring og sinne. Smittefrykt, kjedsomhet, vare- og informasjonsmangel samt økonomisk tap var de fremste triggerne for de negative følelsene. Dette melder VG.

Ifølge forskerne kan flere ting motvirke psykiske problemer som følge av koronakrisen. Man trenger å holde seg informert om grunnen til at man er i karantene, og man bør ha god tilgang på nødvendige varer. Man bør også bli påminnet om at man holder seg hjemme fordi man er altruistisk, altså at man viser nestekjærlighet og omsorg for sine medborgere, ved å minimere kontakten med andre.

Psykologens råd

Psykolog Pål-Ørjan Johansen ved EmmaSofia-klinikken, tror vi vil se en økning i psykiske helseplager som følge av pandemien og tiltakene myndighetene iverksetter.

– Det ser vi fra tidligere pandemier. Vi kan forvente en økning i angst, sinne og stress i befolkningen, sier Johansen til VG.

Han har følgende råd for bekjempe de negative tankene:

– Finn et par nyhetskilder du stoler på. Besøk dem maks et par ganger om dagen.

– Etabler og hold fast ved «få-det-bra-rutiner».

– Øk egenomsorg, vær fysisk aktiv, ta vare på søvnrytme og kosthold.

– Hold kontakt med de som er viktig i livet ditt.

– Inviter folk til å kommunisere ansikt til ansikt over video.

– Alkohol som stressmestring gjør vondt verre

– Inspirer og koble av hjernen din. Hør på musikk, lek og slapp av med bøker.