– Over halvparten av alle nordmenn spiser taco minst en gang i måneden, og det er mange som elsker dette helgemåltidet enten det er enkelt og ferdigkjøpt eller laget fra bunnen.

Fredag er fortsatt den største tacodagen, men 3 av 10 velger taco oftest på lørdagen, skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) i en pressemelding som dumper ned hos Xstra.

– Noe av det beste med tacomåltidet er at alle kan plukke det de selv liker best, og tomater er nok sammen med salat, løk, agurk og mais noen av de mest vanlige grønnsakene til tacoen, forteller Gerd Byermoen, kommunikasjonssjef i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

Sosial matlaging og spising

– Jeg tror at noe av grunnen til at taco er blitt så populært er at det innbyr til sosial matlaging. Det skal kuttes og moses, stekes og krydres og smaker skal avstemmes. Hele måltidet kan varieres i det uendelige, sier Byermoen. Taco er en fin anledning til å spise mer grønnsaker for alle, og hvis du er opptatt av å spare på kaloriene kan en tacosalat være et godt valg.

8 av 10 bruker vanligvis rødt kjøtt i tacoen. OFG opplyser at der er enkelt å redusere på mengden kjøtt i tacoen. De foreslår å blande karbonadedeigen med løk og bønner eller sopp. Ferdigkjøpt tacokrydder kritiseres for høyt saltinnhold. Løk og chilli kan benytes som substitutt.

Oppskrift på kjøttfri taco finnes her.