Hollywood stjernen Mark Blum først kjent fra 80-talls filmer som «Crocodile Dundee» og «Desperately Seeking Susan» er død som følge av coronaviruset.

Den amerikanske skuespilleren ble 69 år gammel og døde som følge av komplikasjoner med coronaviruset bekrefter representantene hans overfor The Independent.

Mark Blum er nok mest berømt fra sin glanstid på åttitallet. I nyere tid har han vært å se i rollen som bokhandler i Netflix-serien «You», samt TV-seriene «Succession» og «Elementary», skriver Se og Hør.

Dyp sorg

Det var vondt å få beskjeden om dødsfallet skriver Rosanna Arquette, fra «Desperately Seeking Susan».

– Han var en fantastisk skuespiller og en god mann. Må du hvile i fred og makt, Mark, skriver hun på Twitter.

Sharon Waxman informed me of this very very hard news today I’m so deeply sad for his family and for his fans. he was a wonderful actor and a very good and kind man. May you Rest In Peace and power mark. God bless you. https://t.co/r0QUGEYwVK — Rosanna Arquette🌎✌🏼 (@RoArquette) March 26, 2020



– Det er med stor sorg at jeg må dele at vår tidligere venn og styremedlem, Mark Blum, har gått bort som følge av komplikasjoner med coronaviruset. Mark var dedikert til Screen Actors Guild og SAG-AFTRA-styret fra 2007 til 2013. Han kjempet alltid for medlemmene våre, skriver Rebecca Damon, visedirektør for organisasjonen SAG-AFTRA, på Twitter.

It is with such deep sorrow that I’m writing to share the news that our friend and former board member Mark Blum has passed away as a result of complications from the coronavirus. Mark was a dedicated Screen Actors Guild and SAG-AFTRA board member serving from 2007-2013, pic.twitter.com/aA3yPfOwh7 — Rebecca Damon (@RebeccaDamonNYC) March 26, 2020