Jeff Goldblum får sterk kritikk etter det som oppfattes som islamfiendtlige uttalelser på et amerikansk realityshow.

Goldblum er kjent fra filmer som Fluen, Independence Day og Jurassic Park. Han er også en dyktig jazzpianist, og toppet Billboards jazzliste med sitt debutalbum i 2018.

Nylig var han gjestedommer på VH1s RuPaul’s Drag Race, som minner om en variant av Idol og Norske Talenter, men hvor man konkurrerer om å bli årets «drag-superstjerne».

Tolvte sesong av showet pågår nå, en av deltakerne er Darios Rose, som opptrer i drag under kunstnernavnet Jackie Cox. Rose er opprinnelig fra Iran, og stilte i et antrekk inspirert av det amerikanske flagget, komplett med en hijab dekket med 50 stjerner.

Rose sa på showet at «du kan være fra Midtøsten, og en muslim, men fortsatt amerikaner».

Geldblum spør om Rose var religiøs, noe han avkreftet. Så fulgte skuespilleren opp med følgende:

– Er det noe i religionen islam som er anti homoseksualitet og anti kvinner? Vil ikke det komplisere saken? Jeg tar det bare opp og tenker høyt, og kanskje jeg er dum. Men, hva mener du?

Rose svarte:

– Det er komplisert. Jeg har motstridende følelser om hvordan LGBT-personer behandles i Midtøsten. Men samtidig er jeg en selv.

En tårevat Rose forteller også hvor såret hun ble av Trump’s «Muslim ban», hvordan det førte til at han mistet troen på USA, hvor komplisert alt er.

– Men det er OK. Jeg er her og fortjener å være en amerikaner like mye som alle andre, sier Rose, som etter hva vi kan forstå er bosatt i New York men kanadisk statsborger.

Men selv om samtalen mellom Goldblum og Rose fremstår som preget av gjensidig respekt, var mange på Twitter mer kritisk.

Omar Sakr er en biseksuell muslimsk poet. Han mener USA har «vært anti-gay og anti-kvinner helt fra starten».

Erin Brockobić anser seg selv som dronningen av drag i Toronto. Hun synes ikke det var cool å spørre om islam var en kvinnefiendtlig og homofobisk religion.

En navnløs feminist anklager Goldblum for å utnytte sin status som «ikke-muslimsk hvit mann» for å anklage islam for å være homofiendtlig og kvinnefiendtlig. Goldblum «visker ut muslimske kvinner og LGBT-personer som slåss for å praktisere islam samtidig som de får bekreftet sin identitet» (Rose sier selv at hun ikke er religiøs).

Men Goldblum får også støtte. Darren Grimes er en britisk politisk kommentator, tidligere aktiv i Liberaldemokratene. Han mener mange muslimer har flyktet til USA nettopp for å slippe unna den «middelalderske religionen» i hjemlandet.

Og en annen spør: «Hvor mye mer brutale må noen av disse islamske landene bli før venstresiden kritiserer dem? Er det ikke nok at de steiner kvinner til døden og kaster homser fra høye bygninger?»

