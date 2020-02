Del saken





Skottland ble verdens første land som vedtar at kvinner skal slippe å betale for tamponger, bind og andre lignende produkter.

«Period Products Bill» ble først foreslått i 2017 av Monica Lennon fra Labour. Bakgrunnen var et ønske om å bekjempe «period poverty», som vel kan oversettes som menstruasjonsfattigdom.

Tirsdag 25. februar ble forslaget nesten enstemmig vedtatt i det skotske parlamentet. 112 av de som var til stede stemte for, en avsto fra å stemme.

Lovforslaget skal nå finpusses i komitéarbeid. Statsråd Aileen Campbell sier til Independent at regjeringen fortsatt har «bekymringer» rundt kostnadene, og sier de vil samarbeide med Lennon for å komme frem til mer «robuste» tall for planene. Man anslår at tiltaket vil koste omlag 24 millioner pund i året (292 millioner kr).

– Dette er ikke luksusprodukter. Dette er nødvendige artikler og ingen i Skottland burde tvinges til å gå uten, sier Lennon til DW.com.

Lennon mener Skottland går foran i å endre kulturen, og at mange land følger utviklingen spent.

Også i Norge har lignende tiltak vært diskutert lenge. I 2016 tok Kassandra Petras fra Fauske Frp i et leserinnlegg et oppgjør med det hun beskrev som et «latterlig forslag» fra AUF. Siden dette har temaet dukket jevnlig opp i norske avisspalter. Kanskje det skotske vedtaket vil sette ny fart i debatten?