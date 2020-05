Del saken





Ifølge tall fra SSB gikk 9545 par inn for å skille seg i 2018, mens 1150 færre par giftet seg enn året før.

Men det finnes håp for ekteskapet. Ifølge sosiologiprofessor Philip N. Cohen ved Universitetet i Maryland og artikkelen «The coming divorce decline» kan det se ut til at skilsmissestatistikken vil gå ned for par som inngår ekteskap i dag og i nær fremtid, for generasjonen som er født mellom 80-tallet og 2000-tallet.

Færre skiller seg

Skilsmisseraten i USA har allerede falt med 18 prosent fra 2008 til 2016. Dette kan være fordi par gjerne er eldre når de gifter seg, at de er mer kresne, og at man gjerne har utdannelse og karriere på plass først.

– Endringene blant de unge er spesielt tydelig, sier Susan Brown, sosiologiprofessor ved Bowling Green State University til time.com.

I USA slås det fasts at det inngås færre ekteskap, og at de som gjør dette er mer ressurssterke enn tidligere. Ekteskapet er blitt et statussymbol, snarere enn noe man er forpliktet til å gjøre fordi alle gjør det, slik det var før i tiden. Dessuten viser statistikk at par som ikke gifter seg har større risiko for å gå fra hverandre enn gifte par.

Forskeren, tallknuseren og bloggeren Randal Olson har dessuten analysert tallmateriale, og kommet frem til at jo lenger du har kjent partneren din før ekteskap, jo høyere sannsynlighet er det for at dere holder sammen. Par med høy inntekt har også høyere odds enn par som tjener lite.